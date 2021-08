Y a-t-il eu des actes de racisme à Olimpia-Flamengo ?

13/08/2021 à 02h22 CEST

Renato Portaluppi, entraîneur de Flamengo, l’a dénoncé avec véhémence lors de la conférence de presse après la victoire 1-4 contre Olimpia, à Asunción, lors du match aller des quarts de finale de la Copa Libertadores. “Malheureusement, il y a eu des insultes raciales. Je me suis plaint au quatrième responsable et au délégué du parti et nous avons informé notre conseil d’administration. Maintenant, le club va prendre les mesures appropriées. C’est une situation qui vous surprend, qui vous attriste, c’est quelque chose qui se passe non seulement au Brésil mais partout dans le monde “, Exposé le technicien charismatique.

Et maintenant, la Conmebol a commencé à prendre des mesures en la matière. Plusieurs médias brésiliens ont déjà rapporté que la plus haute instance du football sud-américain établira une procédure disciplinaire pour enquêter sur les plaintes de plusieurs joueurs de Flamingo, qui ont reçu des insultes racistes de la part de certains fans d’Olimpia.

Une fois le processus d’enquête établi, Olimpia en sera informé et disposera d’un temps limité pour répondre à la Conmebol. Dans le même temps, Flamengo enverra à l’organisme sud-américain tout le matériel qu’il recueille là où les insultes seraient appréciées. Dans certaines des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut clairement voir certains fans d’Olympia appeler les joueurs rubblack “des singes”.

Il y a beaucoup d’indignation au sein de Flamengo pour ce qui s’est passé à Asunción. A travers un communiqué, le club de Rio de Janeiro non seulement « répudie » ce qu’il qualifie d’« épisodes regrettables de racisme », mais annonce également qu’il déposera une plainte formelle auprès de la Conmebol pour ce qui s’est passé et qu’il aura un transit parallèle vers le procédure d’enquête qui sera établie.

Il n’y aura guère de résolution de l’instance sud-américaine avant le match retour, prévu mercredi prochain au Stade national, à Brasilia.