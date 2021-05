Y a-t-il eu fraude à Miss Univers avec l’élection de Miss Mexique?

. Polémique sur la nouvelle Miss Univers, Andrea Meza: Pourquoi l’appellent-ils Miss Telemundo?

Ce n’est un secret pour personne que chaque fois qu’ils choisissent la nouvelle Miss Univers, il y a toujours une controverse, car tout le public n’est pas satisfait des résultats.

Et cette fois, il semble que ce ne soit pas une exception, car seules quelques heures se sont écoulées depuis que Miss Mexique, Andrea Meza, a été couronnée Miss Univers, et les réseaux sociaux ont explosé avec toutes sortes de commentaires, qui méritent d’être clarifiés, cette fois ils le sont pas directement contre la reine, mais contre Telemundo.

Missologistes, fans, gens du commun, et même de nombreux experts en reines de beauté, assurent dans les réseaux sociaux et les blogs YouTube que, sur la base du développement final des 5 finalistes, ils ont le sentiment d’avoir “volé la couronne” à Miss Pérou Janick Maceta del Castillo, qu’ils défendent comme la vraie reine.

Jouer

Miss Univers 2020 Ont-ils volé la couronne de Miss Brésil et Miss Pérou? 😱 # MissUniverse # Mexico2021-05-17T03: 30: 22Z

À travers des commentaires, des mèmes et des déclarations, que nous partageons dans cette note, les analystes du concours et les fans assurent, sans autre preuve que ce qu’ils ont vu la nuit dernière, que Telemundo aurait influencé les résultats pour que Miss Mexico ait gagné.

L’un des arguments allégués de la “fraude présumée” donnée par ceux qui insistent sur elle dans les réseaux, est que cette chaîne dirigeait l’émission en espagnol et aux États-Unis, la grande majorité des téléspectateurs de la chaîne sont mexicains, donc ils pourraient attirer plus d’annonceurs.

Des fans agaçants ont baptisé Andrea Meza Miss Telemundo, et non seulement ils ont créé le hagstash #Misstelemundo pour critiquer son choix, mais il y en a qui demandent que Miss Univers soit à nouveau détenue dans un mois.

«Expliquez pourquoi elle a gagné et non le Pérou ou le Brésil !!?», «Telemundo a remporté une couronne mais le monde a remporté deux reines. Brésil et Pérou. Quel roboooooooo “,” Miss Telemundo Mexico 2020 💰 “et” On voit qu’elle est achetée “, étaient quelques-uns des commentaires exprimés par des fans déçus sur la page officielle de Miss Univers, où l’organisation présentait sa nouvelle reine.

«Le Brésil et le Pérou pour toujours ❤️», «Le Pérou et le Brésil étaient les 2 finalistes… définitivement… .¡¡¡ Telemundo🤣🤣🤣🤣🤣 a donné le 👑», «Cette couronne aurait dû être du Pérou 🇵🇪 ou du Brésil» et «a gagné le pire a répondu », ont été d’autres commentaires qui ont explosé dans les réseaux après le triomphe d’Andrea Meza.

Et bien que d’autres soient satisfaits de la victoire de Miss Mexico, s’assurant qu’elle est une femme très belle et charismatique qui sonnait toujours comme une favorite, ils ont également reconnu qu’ils étaient surpris par la décision, car après avoir entendu la série de questions, ils étaient d’accord. les fans ennuyeux qui pensaient que la gagnante serait entre Miss Pérou et Miss Mexique.

Jouer

Moment de couronnement de Miss Univers 2020 | MexicoMiss Universe Mexique Miss Univers Brésil Miss univers Pérou Miss univers Inde Miss univers République Dominicaine #MissUniverse #Mexico #Winners Ccto iQIY FÉLICITATIONS !!! 2021-05-17T03: 10: 45Z

Osmel Sousa lui-même a déclaré dans la spéciale Telemundo après la soirée: “Je pensais que le Brésil et le Pérou allaient gagner”, mais il a averti qu’il aimait le choix d’Andrea Meza et a souligné qu’il était très difficile de prendre une décision avec tant de belles les femmes dans le cadre final. «Ce groupe était très fort. Je n’ai jamais vu un groupe aussi fort. N’importe qui pouvait le supporter ».

Jouer

Miss Univers | Les 5 finalistes répondent aux questions du jury | TelemundoMiss Mexico, Miss Inde, Miss Brésil, Miss République dominicaine et Miss Pérou répondent aux questions du jury dans la 69e édition de Miss Univers. Téléchargez notre application: telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS: bit.ly/TLMDEntertainmentYT Miss Univers Miss Universe revient à Telemundo dans sa 69ème édition en direct et exclusivement en espagnol depuis le Seminole Hard Rock Hotel and Casino le… 2021-05-17T03: 10: 25Z

À propos de la victoire de Miss Mexico, elle a déclaré: «Elle a toujours été une grande favorite. La fille est belle, facile à vivre, grande … Je l’aime. Je suis content parce que le Mexique a gagné et parce que mon amie Lupita (Jones) a de nouveau eu une autre reine ».

Jouer

Miss Univers | Les 5 finalistes abordent les enjeux actuels de Miss Univers | TelemundoMiss Mexique, Miss Inde, Miss Brésil, Miss République dominicaine et Miss Pérou ont manifesté leur intérêt pour divers sujets tels que les normes de beauté et l’urgence climatique dans leur discours final à la 69e édition de Miss Univers. Téléchargez notre application: telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS: bit.ly/TLMDEntertainmentYT Miss Univers Miss Universe revient à Telemundo dans sa 69 édition en direct… 2021-05-17T03: 08: 48Z

Après le couronnement, Miss Pérou s’est entretenue avec Telemundo, et loin de partager les commentaires générés dans les réseaux sur un vol présumé de la couronne, elle s’est dite satisfaite des résultats et a salué l’élection de son ami Andrea Meza comme Miss Univers, dont elle a dit qu’elle était une femme très complète.

«Oh, Andrea est une chérie. Je suis très content pour elle. Je viens de la voir et je lui ai dit que je lui souhaitais les meilleures et les nombreuses bénédictions. C’est aussi une personne sympa et très drôle. Je m’arrêtais toujours avec elle et nous faisions des choses folles et des vidéos en coulisses, où nous allions danser et sauter. Nous étions très proches, très proches, donc je suis très content de son triomphe. Félicitations au Mexique, vous avez une autre fan ici, qui aime son pays », a déclaré aujourd’hui la deuxième finaliste de Miss Univers.

Jouer

Miss Univers | Miss Pérou consacre quelques mots à Andrea Meza après sa couronne | TelemundoJanick Maceta, Miss Pérou, dédie quelques mots émouvants à Andrea Meza après son couronnement dans la 69e édition de Miss Univers. Téléchargez notre application: telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS: bit.ly/TLMDEntertainmentYT Miss Univers Miss Universe revient à Telemundo dans sa 69ème édition en direct et exclusivement en espagnol du Seminole Hard Rock Hotel and Casino le dimanche 16… 2021-05 -17T04: 21: 11Z

Nous avons consulté Telemundo à propos de la controverse et des plaintes des fans ennuyeux qui insistent sur le fait qu’il n’y avait pas de justice dans les résultats et que la chaîne aurait eu quelque chose à voir avec cela. Lorsque nous aurons une réponse officielle, nous la partagerons ici.