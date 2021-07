Y a-t-il quelque chose à aimer à propos de Baby Doge Coin?

On y va encore une fois. Tamisez les lumières et écoutez la musique ambiante. Cette fois, nous couvrons Monnaie Bébé Doge (CCC :BABYDOGE-USD), le dernier chien crypto à avoir soi-disant l’approbation d’Elon Musk. Que cela soit vrai ou non, BABYDOGE n’a pas grand-chose à offrir.

Source : Wollertz / Shutterstock

Pour commencer, Baby Doge Coin n’est pas innovant, c’est au moins vaguement louche et ce n’est certainement pas le premier arrivé à quelque titre que ce soit.

Alors, y a-t-il quelque chose à aimer dans cette dernière pièce de monnaie mème inspirée de Shiba Inu?

Premier coup : le manque d’innovation

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) fonctionne parce qu’il s’agissait du premier du genre – la première pièce meme – et qu’il avait également une communauté dédiée qui utilisait la pièce. Il est même devenu la deuxième devise la plus populaire sur Reddit et a favorisé une communauté dédiée – une communauté impliquée dans une crypto, pas obsédée par elle.

DOGE n’a jamais tenté de rivaliser avec Bitcoin. Il ne promettait de rendre personne riche.

Et ce n’était certainement pas l’objectif principal de chaque personne qui est entrée en contact avec elle, ce qui est le cas avec BABYDOGE et d’autres imitations Doge.

Le co-créateur de Dogecoin, Jackson Palmer, a déclaré que DOGE “n’est pas utilisé par des gens qui s’inquiètent de savoir s’ils deviendront riches”, mais plutôt “c’est quelque chose à partager pour des remerciements ou des félicitations”.

DOGE a toujours existé en marge, en quelque sorte, et cela lui a permis de prospérer.

Les gens donnaient des pourboires, ils recevaient des pourboires et tout le monde y était pour le plaisir. L’envoi de DOGE était comme un high-five à quelqu’un pour avoir frappé un 3 points délicat au basket-ball.

Pourquoi tout cela est-il important ? Simple : nous sommes convaincus que les communautés doivent précéder les pièces meme.

Baby Doge Coin fait l’équivalent crypto de dire qu’ils vont “faire juste une vidéo virale et devenir célèbre”. Ce n’est pas ainsi que fonctionne Internet.

Si vous commencez par faire de votre personnage tout entier « aller sur la lune » et « gagner », vous n’attirerez jamais une véritable communauté à long terme.

Combien de personnes seraient intéressées par BABYDOGE autrement qu’à titre d’investissement ? Nous pensons que ce nombre se situe quelque part autour du nombre de développeurs du projet, ou moins.

Deuxième grève : qui et pourquoi ?

Comme Shiba Inu et d’autres pièces meme, le qui derrière Baby Doge Coin est entouré de mystère. Évidemment, cela ne ternit pas immédiatement la légitimité de ce projet, mais c’est pour le moins préoccupant.

Tout le monde peut faire une recherche rapide et découvrir que Dogecoin a été créé par Billy Markus et Jackson Palmer. Le découvrir prend quelques secondes.

Et pendant que vous parcourez le site Web de Baby Doge Coin à la recherche de réponses, jetez un œil à leur section « Charité ». Vous y découvrirez que Baby Doge Coin s’est associé à un organisme de bienfaisance appelé « Paws With Cause » qui travaille avec les secours locaux pour trouver des foyers pour animaux de compagnie.

C’est merveilleux. Nous voulons que tous les animaux soient adoptés.

Et l’association caritative a même partagé un article – qui contient de nombreux commentaires sur Elon et la lune – qui déclare que Baby Doge Coin a généreusement fait un don. C’est plus que ce que la plupart des pièces meme peuvent dire, et nous applaudissons Baby Doge Coin pour cette bonne action.

L’observation particulière à faire ici est dans leur choix de la charité.

Paws With Cause est un organisme de bienfaisance local, au service d’une communauté locale, à Everett, Washington.

Pourquoi un projet de cryptographie collecterait-il des fonds auprès d’investisseurs du monde entier uniquement pour les donner à un organisme de bienfaisance aussi petit et moins connu ? Un ou plusieurs des fondateurs du token y vivent-ils ? Une recherche de « Paws With Cause » ne fait même pas apparaître cet organisme de bienfaisance comme premier résultat. Le premier résultat semble être beaucoup plus important et est basé dans le Michigan.

Cela semble juste un peu étrange, mais peut-être ont-ils vraiment fait preuve de diligence raisonnable et trouvé un organisme de bienfaisance qui bénéficierait grandement de leur contribution.

Troisième grève : en aucun cas un premier arrivé

Mais… Cela ne s’arrête pas là.

Sur le site Web de Paws With Cause, il répertorie un autre jeton appelé Kabosu, qui semble étonnamment similaire.

Ce copieur Baby Doge Coin – ou est-ce l’inverse? – a un site Web similaire, un logo similaire, une date de lancement similaire, des « tokenomics » similaires et, comme mentionné, soutient le même organisme de bienfaisance.

Le même organisme de bienfaisance à Everett, Washington. Pas un organisme de bienfaisance de renommée mondiale ou même nationale qui sonne dans l’esprit de tout le monde – un organisme de bienfaisance local qui sert une communauté locale.

Soit la même équipe est derrière les deux pièces, soit quelqu’un a copié quelqu’un très gratuitement – sans parler des deux cryptos qui sont des imitateurs de cryptos de chien.

Si vous regardez les tableaux de prix, il semble également que Kabosu ait commencé son cycle de vie avec une pompe. Il a ensuite rapidement perdu tous ses gains pour une raison quelconque. Juste après le rassemblement de Kabosu et la chute qui s’ensuit, c’est juste quand Baby Doge Coin entre en scène.

Hmm…

BABYDOGE est sorti

Il y a beaucoup d’investissements solides dans l’espace crypto à faire. Et il ne faut pas à notre équipe d’experts pour souligner que BABYDOGE n’en fait pas partie.

Baby Doge Coin a eu de la chance récemment et a été le bénéficiaire d’un tweet d’Elon. Mais Elon passe rapidement à de nouvelles choses, alors ne comptez pas sur un seul homme pour soutenir indéfiniment une crypto via une plate-forme de médias sociaux.

Il ne fait rien de nouveau, sa communauté n’est pas vraiment une communauté et il y a peut-être quelque chose qui pêche dans les coulisses.

Dans un monde où la technologie et la créativité peuvent unir leurs forces et avoir un impact positif et durable sur le monde, Baby Doge Coin a choisi de n’utiliser aucun jus créatif et de créer quelque chose de technologiquement peu impressionnant.

Bon investissement.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.