Y a-t-il un avenir pour la crypto-monnaie en Inde? Un regard sur les discussions récentes au Parlement

Crypto-monnaie Inde: un regard sur la discussion récente sur la crypto-monnaie au parlement indien.

Y a-t-il un avenir pour la crypto-monnaie en Inde? Il pourrait y en avoir si l’on en croit les débats récents, les rapports des médias et les opinions d’experts. Même le président non exécutif d’Infosys, Nandan Nilekani, a récemment estimé que la crypto-monnaie pourrait être acceptable en Inde comme réserve de valeur. Parce qu’il a dit, les crypto-monnaies ne sont pas idéales pour les transactions dans le pays car l’Inde dispose déjà de meilleures alternatives (comme UPI) pour effectuer des transactions.

Plus récemment, au cours de la dernière semaine de mars 2021, le gouvernement a obligé les entreprises à divulguer les investissements réalisés dans les crypto-monnaies. Cette décision a été bien accueillie par le secteur de la cryptographie opérant dans le pays. Les experts ont déclaré que cette décision ouvrirait la porte à toutes les entreprises indiennes pour avoir Crypto dans leurs bilans. « Cela apportera beaucoup de transparence et agira comme un réconfort pour les entreprises indiennes qui négocient des crypto-actifs et qui étaient auparavant confuses sur la façon de le mettre dans leurs livres », a déclaré Sumit Gupta, PDG et cofondateur de CoinDCX .

Lentement mais régulièrement, les sentiments en faveur de la crypto-monnaie se développent dans le pays. Il reste à voir sous quelle forme la crypto-monnaie serait acceptable pour les législateurs et les régulateurs indiens. Cependant, la bonne chose pour les amateurs de crypto dans le pays est que les discussions sur ce sujet ne sont pas mortes. Au contraire, ils deviennent de plus en plus bruyants alors même que la crypto-monnaie n’est pas entièrement soutenue par la loi. Au Parlement également, plusieurs députés ont récemment soulevé la question de la crypto-monnaie / Bitcoin. Au cours du seul mois de mars, au moins cinq questions liées à la crypto-monnaie ont été soulevées au Parlement. Voici un aperçu des questions posées et des réponses officielles du gouvernement:

Impact du bitcoin sur la monnaie ordinaire (23 mars)

Le membre de Rajya Sabha, KC Ramamurthy, a demandé si une évaluation avait été faite sur la façon dont les crypto-monnaies comme Bitcoin affectent la monnaie ordinaire du pays. Il a également posé des questions sur les détails des pays qui sont en faveur ou qui autorisent l’utilisation de la crypto-monnaie, les pays qui s’y opposent et les pays qui ont emprunté la voie du milieu. Aussi, est-il prévu de légiférer pour arrêter l’utilisation de la crypto-monnaie dans le pays?

Dans une réponse écrite, le ministre d’État au ministère des Finances, Anurag Thakur, a déclaré: «Les rapports du Conseil de stabilité financière (FSB) sur les marchés des crypto-actifs, octobre 2018 et sur la réglementation, la supervision et la surveillance des accords de« stabilité mondiale », Octobre 2020 fait ressortir les risques probables de stabilité financière découlant des crypto-actifs et des pièces stables. » Il a ajouté: «Il est indiqué dans le rapport du FSB sur les marchés des crypto-actifs que les crypto-actifs n’ont pas les attributs clés des monnaies souveraines et ne servent pas de moyen de paiement commun, de réserve de valeur stable ou d’unité grand public. de compte. »

Concernant les pays adoptant la crypto-monnaie, Thakur a déclaré qu’ils pouvaient être classés dans les quatre grandes catégories:

Adaptatif ou libéral – comme au Japon; Fortement réglementé comme aux États-Unis, Non réglementé actuellement, comme en Inde; et Interdit, comme empêcher les institutions financières à l’intérieur de leurs frontières de faciliter les transactions impliquant des crypto-monnaies, comme en Chine.

En ce qui concerne la question sur l’interdiction des crypto-monnaies, Thakur a déclaré que le gouvernement prendrait une décision sur la recommandation du comité interministériel de haut niveau et que la proposition législative, le cas échéant, serait présentée au Parlement après une procédure régulière.

Réglementer la crypto-monnaie (23 mars)

Le membre de Rajya Sabha, Derek O’Brien, a demandé les raisons pour lesquelles le gouvernement envisage de proposer une interdiction des crypto-monnaies. Pour cela, Thakur a réitéré que la décision sera basée sur la recommandation du CIM et la proposition législative, le cas échéant.

Regardez la vidéo des vues de Nandan Nilekani sur la crypto-monnaie ici:

Menaces de crypto-monnaie (23 mars)

Parimal Nathwani, membre de Rajya Sabha, a demandé des détails sur les menaces des crypto-monnaies privées telles que Bitcoin pour l’économie indienne. Il a également demandé si le Bitcoin était échangé dans le pays de manière clandestine et avait été porté à la connaissance du gouvernement.

Thakur a répondu que RBI avait mis en garde les utilisateurs, les détenteurs et les commerçants de monnaies virtuelles (VC), y compris les Bitcoins, concernant divers risques associés au traitement de ces VC par le biais de ses avis publics.

Thakur a également souligné qu’il avait été annoncé dans le discours sur le budget pour 2018-19 que «le gouvernement ne considère pas les crypto-monnaies comme ayant cours légal ou monnaie et prendra toutes les mesures pour éliminer l’utilisation de ces crypto-actifs dans le financement d’activités illégitimes ou dans le cadre du système de paiement. Le gouvernement explorera de manière proactive l’utilisation de la technologie de la chaîne de blocs pour ouvrir la voie à l’économie numérique. ».

Question sur le projet de loi sur les crypto-monnaies (23 mars)

Priyanka Chaturvedi, membre de Rajya Sabha, a demandé si le gouvernement prévoyait d’interdire la crypto-monnaie en Inde. En outre, prévoyait-il d’introduire le projet de loi sur les crypto-monnaies?

Thakur, tout en citant des décisions antérieures du gouvernement sur la crypto-monnaie, a déclaré: «Le gouvernement prendrait une décision sur la recommandation de l’IMC et la proposition législative, le cas échéant, serait présentée au Parlement selon une procédure régulière.»

Priyanka Chaturvedi a également demandé si le gouvernement perçoit actuellement l’impôt sur le revenu sur les revenus de crypto-monnaie des Indiens. À cela, Thakur a répondu que, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, le revenu total doit inclure tous les revenus de quelque source que ce soit, la légalité des revenus étant donc sans conséquence. Les gains résultant du transfert de crypto-monnaies / actifs sont soumis à l’impôt au titre des revenus.

Cependant, le gouvernement ne conserve pas actuellement de données sur les revenus de crypto-monnaie de l’Inde.

Interdiction du trading Bitcoin

Le membre de Rajya Sabha, Sumalatha Ambareesh, a demandé si le commerce illégal de crypto-monnaie était en cours dans le pays? Thakur a répondu à la position juridique sur la crypto-monnaie et à ce qu’il envisage de faire.

Dans toutes les réponses du gouvernement au Parlement mentionnées ci-dessus, il est clair que le gouvernement n’est pas complètement contre les crypto-monnaies. Et cela augure bien pour les amateurs de crypto, du moins pour le moment.

