Y a-t-il un risque pour les humains?

Au cours des derniers mois de 2020 et au début de 2021, nous avons subi une incidence inhabituellement faible de grippe saisonnière en raison de la distanciation sociale et des mesures de prévention contre Covid-19. Curieusement, le contraire s’est produit avec la grippe aviaire, qui a causé épidémies sévères chez les oiseaux de presque toute la planète.

La grippe aviaire est l’une des maladies infectieuses qui affectent le plus gravement l’aviculture, car elle entraîne une mortalité élevée et d’énormes pertes économiques. De plus, les épidémies causées par ce virus ont impact grave sur la sécurité alimentaire. Dans de nombreux pays, la viande de volaille et les œufs sont la principale source de protéines et leur rareté peut conduire à la malnutrition de la population.

A tout cela, il faut ajouter le risque que cette maladie animale représente pour la santé publique, puisque certaines souches du virus ils sont zoonotiques.

Il est important de noter qu’il existe deux types de souches (ou «pathotypes») de la grippe aviaire: ceux de faible et ceux de forte pathogénicité. Ces derniers produisent une infection mortelle chez un pourcentage élevé d’oiseaux infectés. À de rares exceptions près, seulement deux sous-types (H5 et H7) ils sont capables de générer des souches hautement pathogènes pour les oiseaux. Certains d’entre eux ont également un potentiel zoonotique, mais jusqu’à présent, seuls deux (H5N1 et H7N9) ont provoqué des infections graves chez l’homme.

Des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques

Le réservoir naturel du virus est constitué par le oiseaux sauvages, principalement ceux liés aux milieux aquatiques tels que les canards, les oies, les cygnes et les mouettes. En règle générale, les virus grippaux circulent chez ces oiseaux sans provoquer de maladie.

Cependant, lorsqu’un de ces virus des sous-types H5 ou H7 est introduit dans une ferme avicole, il subit un processus d’adaptation aux espèces domestiques. Puis il y a une série de mutations qui peut transformer une souche faiblement pathogène en une souche hautement pathogène.

C’est ce qui s’est passé ces derniers mois dans de nombreux pays européens ainsi qu’en Afrique, en Asie et en Australie. Une souche H5N8 a causé ravage l’industrie avicole et causé la mort de centaines de milliers de volailles, soit comme effet direct de l’infection, soit comme mesure de contrôle pour contenir la progression de la maladie.

Fait intéressant, cette souche a également gravement affecté certaines espèces d’oiseaux sauvages. C’est quelque chose d’exceptionnel: Comme je l’ai mentionné précédemment, l’infection provoque rarement des symptômes cliniques chez les oiseaux sauvages. En fait, ce n’est qu’à deux autres occasions que la grippe aviaire a eu un impact sérieux sur la faune: au début des années 2000 avec la fameuse grippe zoonotique. H5N1 et en 2016-2017 avec un autre virus du même sous-type que le virus actuel qui a provoqué près d’un millier de foyers chez les oiseaux sauvages en Europe.

Depuis 2017, pratiquement aucun nouveau cas n’a été signalé, mais en 2020, il y avaitune nouvelle vague. Les premiers ont été signalés en août en Russie et depuis lors, des foyers continus se sont produits en Europe, affectant 25 pays, dont l’Espagne, qui a déclaré trois foyers chez les oiseaux sauvages en Cantabrie, Zamora et Gérone.

La principale voie d’entrée du virus dans un élevage avicole est le contact direct ou indirect (par l’eau contaminée) avec des oiseaux sauvages infectés. En fait, à de nombreuses occasions, il peut être établi un chevauchement très clair entre routes migratoires des oiseaux et apparition de cas dans les fermes. Pour cette raison, les autorités vétérinaires ont tellement insisté ces mois-ci sur l’obligation de garder les oiseaux domestiques dans des espaces clos pour éviter tout contact avec la faune.

Une fois le virus introduit dans une ferme, la transmission entre les oiseaux est très rapide et il est pratiquement impossible de l’arrêter, donc l’augmentation des mesures de biosécurité est l’une des principales clés de la prévention.

Premiers cas chez l’homme

Depuis que ce sous-type de grippe aviaire a été détecté pour la première fois en 2014, il n’y a jamais eu de cas d’infection chez l’homme. Ceci malgré le fait qu’il y a eu une forte exposition, en particulier chez les professionnels liés à la gestion et au contrôle des foyers chez les oiseaux tels que les travailleurs de ferme et d’abattoir et les vétérinaires.

Cependant, en février 2021, la Russie a signalé les premiers cas d’infection humaine par la souche H5N8. Il s’agit de sept ouvriers d’une grande ferme avicole (avec 900 000 oiseaux) qui ont subi une grave épidémie de la maladie. Aucun d’entre eux n’a développé de symptômes et il n’y a pas eu de transmission de personne à personne.

L’ECDC a récemment mené une étude pour évaluer le risque que cette souche pose pour la santé humaine et a conclu que le le risque zoonotique est très faible pour la population générale et faible pour les professionnels du secteur avicole. Même ainsi, cette découverte a déclenché des alarmes car elle démontre une fois de plus l’énorme adaptabilité des virus de la grippe aviaire et la menace constante qu’ils représentent pour la santé humaine.

De nombreux virologues ont été surpris de constater qu’un coronavirus était à l’origine de la crise sanitaire actuelle, car tous les paris portaient sur un virus de la grippe. Malgré Covid-19, la menace de grippe est toujours présente et ces épidémies chez les oiseaux de plus en plus fréquente et virulente ils le confirment. L’étude interdisciplinaire des virus zoonotiques à l’interface entre la faune, la faune domestique et l’homme doit être une priorité absolue si nous voulons nous préparer à la prochaine pandémie.

Elisa Pérez Ramírez, virologue vétérinaire au Centre de recherche en santé animale (CISA), Institut national de recherche et de technologie agricoles et alimentaires (INIA)

Cet article a été initialement publié le La conversation. Lisez l’original.