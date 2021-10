Y a-t-il un rival pour le nouveau MacBook Pro ? Voici quelques-uns des modèles qui peuvent vous éclipser | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec l’arrivée des nouveaux MacBook Pro et de leurs nouveaux processeurs, ces ordinateurs portables Windows sont si puissants qu’ils deviennent des alternatives.

Les nouveaux MacBook Pro ont déjà été présentés et Apple continue avec l’évolution de leurs propres processeurs après s’être débarrassé d’Intel. Avec ces nouveaux MacBook Pro en 14 et 16 pouces, un nouvel écart de puissance et de performances s’ouvre par rapport aux ordinateurs Windows.

Bien que les ordinateurs portables professionnels d’Apple soient dans leur propre catégorie, Quelles sont vos meilleures alternatives Windows ?

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Ce sont quelques-uns des ordinateurs portables qui peuvent rivaliser avec le MacBook Pro, en particulier pour leurs processeurs capables d’offrir les meilleures performances sous Windows 10 et Windows 11.

Ce sont également de bonnes alternatives à ces nouveaux MacBook Pro car ils incluent un processeur graphique dédié, des versions qui servent à la fois pour les jeux et les tâches qui nécessitent sa puissance, telles que le montage et l’exportation vidéo, la génération de graphiques 3D, la retouche photo, etc.

Lame Razer 15

Le Blade 15 Advanced est le meilleur ordinateur portable Razer du moment grâce à ses écrans avec différents panneaux pour les utilisateurs ayant des besoins différents, ses matériaux et, surtout, grâce à ses performances avec la carte graphique RTX 3070.

La marque mythique d’accessoires et de périphériques pour gamers Razer a enfin ses ordinateurs portables à vendre en Espagne avec un clavier espagnol. L’un de ces ordinateurs portables puissants qui sont une vraie bête est celui-ci Razer Blade 15 Base.

Cet ordinateur portable doté d’un écran de 15,6 pouces à 144 Hz est doté d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération, ainsi que de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go.

La meilleure chose est qu’il intègre un Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 3070 puissante de 8 Go, parfait pour les travaux de haute performance et aussi pour les jeux, l’un de ses créneaux.

C’est peut-être l’un des ordinateurs portables de jeu les mieux conçus, en plus d’avoir un joli clavier rétroéclairé Razer Chroma RGB.

Cette configuration peut déjà être achetée sur Amazon pour 2 099 euros.

Ici, sur ComputerHoy.com, nous avons pu tester la version avec un RTX 3080 avec d’excellents résultats.

Huawei MateBook X Pro

Cet ordinateur portable a un design ultra-fin, un écran 3K et Windows 10 comme système d’exploitation, le concurrent direct du Microsoft Surface Laptop 4 dans ses différentes configurations.

Cet ordinateur portable Huawei n’a pas de carte graphique dédiée, mais il est devenu l’un des ordinateurs portables 14 pouces les plus intéressants en termes de performances et de design.

Huawei MateBook X Pro, dans son édition 2021, utilise le puissant Processeur Intel Core i7-1165G7 avec la puce graphique intégrée Intel Xe.

En plus d’être assez fin, son écran de 13,9 pouces atteint une résolution de 3K et dispose de 16 Go de RAM et 1 To de SSD.

Il peut être acheté chez Huawei pour 1 499 euros, mais aussi sur Amazon pour 1 799 euros. Dans les deux cas, la livraison est totalement gratuite depuis l’Espagne.

N’oubliez pas de consulter notre test complet du Huawei MateBook X Pro 2021.

Asus ROG STRIX G15

Avec Ryzen 7 et RTX 3060, cet ordinateur portable se distingue par son excellent rapport qualité/prix. Il est également livré avec 16 Go de RAM, bien qu’il ne soit pas livré avec un système d’exploitation préinstallé.

Si vous avez vraiment besoin d’alimentation partout, pour que votre ordinateur portable puisse sortir de n’importe quelle situation ou goulot d’étranglement, Asus propose l’un de ses ordinateurs portables de jeu les plus puissants et avec le meilleur rapport qualité-prix actuellement proposé.

est Asus ROG STRIX G15 compter avec un Processeur AMD Ryzen 7 5800H, avec 16 Go de RAM et aussi un SSD de 1 To pour tous vos fichiers, programmes et jeux.

Utilisez le puissant Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, vous n’aurez donc pas de problèmes de performances dans les jeux ou avec les programmes 3D.

Il s’agit d’une version en vente et sans système d’exploitation, bien que vous puissiez facilement installer Windows 11 avec ces étapes. Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 1 615 euros.

MSI furtif 15M

Ordinateur portable haut de gamme avec les derniers processeurs Intel Core i7 et graphiques RTX 3060 afin que vous n’ayez pas de problèmes dans les jeux ou les programmes hautes performances.

MSI, mieux connu pour ses accessoires et produits pour ordinateurs tels que les cartes mères, les graphiques ou la RAM, propose également plusieurs gammes d’ordinateurs portables hautes performances qui valent votre temps.

C’est le cas de ce MSI furtif 15M, un ordinateur portable qui se situe entre l’équipement de jeu et les ordinateurs portables très puissants avec lesquels travailler, avec Écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz.

Il possède un processeur Intel Core i7 de 11e génération, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Un mélange incroyable de composants pour ne pas avoir un seul problème de performances.

Il faut ajouter la carte graphique 6 Go RTX 3060 Max-Q, ce qui en fait un appareil rond si vous recherchez une puissance maximale.

Le meilleur reste sans conteste son prix, inférieur à 1 500 euros pour concurrencer le MacBook Pro.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.