Y a-t-il une asthénie printanière? C’est une maladie?

04/05/2021 à 12:31 CEST

Bien qu’il y ait un dicton populaire qui dit « Le printemps change le sang », ce qui est certain, c’est que l’arrivée de cette saison n’encourage pas beaucoup, mais plutôt le contraire. Faiblesse, manque de concentration et manque de vitalité sont présents dans notre activité quotidienne à ce moment depuis quelques jours.

Cela fait plusieurs jours que le changement de saison s’est produit et de sa main, le célèbre asthénie printanière. Cette année, en outre, cette baisse due à l’arrivée du printemps ajoutera à la «fatigue pandémique» dont beaucoup d’entre nous souffrent déjà.

Mais, L’asthénie printanière est-elle une réalité ou est-ce juste un mythe? Eh bien, malgré le fait que les spécialistes ne la considèrent pas comme une maladie & mldr; existe, existe.

L’asthénie printanière est-elle une maladie?

Voici comment le médecin l’explique Santiago Taboada Rivas membre de la Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG), «spring asthenia Elle n’est pas considérée comme une pathologie, bien qu’elle puisse être comprise comme un processus d’adaptation au changement des facteurs environnementaux.

Parmi ces facteurs environnementaux, nous trouvons le changement d’heure qui s’est produit le week-end dernier, l’augmentation progressive des températures, les changements de pression atmosphérique et d’humidité& mldr; A cela s’ajoute, en plus, qu’il y a plus d’heures de lumière et que la floraison des plantes et des arbres cause de nombreux les allergies.

Tous ces changements environnementaux Ils nous causent de la fatigue, de la somnolence diurne, des difficultés de concentration, un manque d’appétit ou des étourdissements.

Mais, comme l’explique le Dr Taboada, il n’y a pas lieu de s’inquiéter: notre corps s’adaptera aux nouvelles du printemps dans quelques semaines. Alors, Si nous nous sentons plus fatigués que d’habitude pour cette raison, nous devons savoir que cela ne durera pas éternellement.

On a parfois fait remarquer que les hommes présentent davantage les variations typiques du changement de saison. Certaines études menées à cet égard indiquent qu’en effet il y a une incidence plus élevée d’asthénie printanière chez les hommes, 56% contre 44% chez les femmes. Bien que le spécialiste en médecine générale souligne que la question n’est pas claire.

Ce qui est certain, c’est que les enfants et les personnes âgées sont ceux qui souffrent le plus des changements environnementaux.

Remèdes contre l’asthénie printanière

Une fois qu’il est clair que ces symptômes sont réels et que nous n’avons plus à nous en préoccuper. Que pouvons-nous faire pour faire face à l’asthénie printanière?

Les professionnels qui accusent le plus l’apparition de ce phénomène sont probablement les Pharmaciens qui observent le remplissage de leurs pharmacies les personnes qui demandent des vitamines pour faire face à la fatigue typique de ces dattes.

Pour cette raison, du Collège des pharmaciens de Barcelone, ils donnent quelques conseils:

Il est préférable de respecter les heures de sommeil pour que notre corps s’adapte bien au changement d’heure. Bien que l’idéal soit toujours d’anticiper avant qu’elle ne survienne, ne pas négliger l’exercice physique, même si la fatigue nous accable, une alimentation saine reste essentielle. Fournir à notre corps des protéines, des glucides, des graisses, des sels minéraux, des vitamines et de l’eau, nous évitera d’avoir à recourir à des suppléments vitaminiques.

Sachez ce qui nous arrive et Comment y faire face C’est la première étape à bien surmonter ces jours-ci après l’arrivée du printemps tant attendu.

Ça oui, si les symptômes persistent au-delà de trois ou quatre semaines, il est préférable de consulter notre médecin pour écarter toute pathologie.