Face à la décision de Twitter et d’autres réseaux sociaux d’éliminer les comptes de Donald Trump après l’assaut du Capitole du 6 janvier, la question s’est posée de savoir s’il y a censure à l’encontre du président, et si donc sa liberté d’expression est restreinte. . La vérité est que, lorsque Trump a ouvert ses comptes, il a accepté les conditions contractuelles avec ces entreprises et elles ont, par contrat, la possibilité de le bloquer s’il incite à la violence, comme cela s’est produit.