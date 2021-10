Y a-t-il une crise de désinformation ?

Si vous avez suivi l’actualité ces dernières années, vous êtes probablement convaincu que nous vivons un âge d’or de théories du complot et de désinformation.

Qu’il s’agisse de QAnon ou de l’insurrection du 6 janvier ou de l’hystérie anti-vaccin, beaucoup en sont venus à croire que le coupable, le plus souvent, est une mauvaise information – et le complexe fantaisiste-industriel qui la génère et la propage – brisant le cerveau des gens.

Cependant, j’ai lu récemment un essai dans le magazine Harper qui m’a fait me demander si l’histoire était aussi simple que cela. Je ne peux pas dire que cela m’a profondément changé d’avis sur les conséquences réelles des mensonges, mais cela m’a fait remettre en question certaines de mes hypothèses fondamentales sur l’écosystème de l’information en ligne. Il s’intitule « Mauvaises nouvelles : vendre l’histoire de la désinformation » et l’auteur est Joseph Bernstein, journaliste principal en technologie pour BuzzFeed News.

Bernstein ne nie pas que la désinformation soit une chose. Le problème est que nous n’avons pas de définition cohérente du terme. Ce que vous trouvez dans la littérature, dit Bernstein, ce sont de nombreuses références vagues à des informations « qui pourraient éventuellement conduire à des perceptions erronées sur l’état du monde ».

Une définition aussi large, soutient-il, n’est pas très utile comme fondement d’une étude objective. Et il n’est pas non plus clair en quoi la désinformation est distincte de la désinformation, sauf que la première est considérée comme plus « intentionnellement » trompeuse. Tout cela conduit Bernstein à la conclusion que même les personnes faisant des recherches sur ce genre de choses ne peuvent pas s’entendre sur ce dont elles parlent.

Mais le problème le plus important – et beaucoup moins compris – est que certains intérêts sont investis dans la désinformation exagérée en tant que crise existentielle parce que c’est bon pour les affaires et parce que c’est une façon de nier les véritables racines de nos problèmes.

Je l’ai contacté pour l’épisode de Vox Conversations de cette semaine pour lui expliquer où il pense que le discours de désinformation a mal tourné et pourquoi il n’est pas si clair si Internet a brisé la société américaine ou simplement l’a démasqué.

Vous trouverez ci-dessous un extrait édité de notre conversation. Comme toujours, il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors abonnez-vous à Vox Conversations sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous écoutez des podcasts.

Sean Illing

J’ai passé beaucoup de temps ces dernières années à faire du bruit sur la désinformation et la désinformation et à quel point c’est un gros problème, et je dois dire que vous m’avez vraiment fait réfléchir et réfléchir à la facilité avec laquelle j’ai adhéré la sagesse conventionnelle sur ce genre de choses.

Mais commençons par là : pensez-vous que les gens comme moi, qui se sont inquiétés publiquement de la désinformation, ont fait partie d’une panique ?

Joe Bernstein

Je pense que l’idée de mauvaise information sur Internet est un sujet mal compris et parfois mal discuté. C’est un vaste sujet. C’est un nouveau sujet. C’est un sujet très important, mais comme beaucoup de problèmes, cela aide à les définir. Et si vous avez du mal à les définir, il est utile de se demander pourquoi. Et lorsque vous commencez à réfléchir au pourquoi, il est utile de penser à qui essaie de définir le problème et pourquoi.

Et donc, je ne suis même pas à l’aise d’appeler cela nécessairement une panique parce que je pense, d’autant plus que nous l’avons vu avec cette série de révélations dans le Wall Street Journal au cours des deux dernières semaines, puis le témoignage du lanceur d’alerte Facebook, ce sont de vrais problèmes. Il n’est tout simplement pas clair pour moi que nous comprenions complètement ce qui est en jeu ou que nous comprenions complètement comment ces catégories qui sont en quelque sorte ballottées – et je les ai parfois aussi ballottées, la désinformation et la désinformation – comment elles sont utilisé.

Et c’est vraiment ce que je voulais faire : ne pas dire que plusieurs entreprises privées ayant un pouvoir de monopole sur la circulation de l’information est une chose avec laquelle nous devrions simplement nous contenter et vivre avec, mais que lorsque nous parlons du problème, nous devrions comprendre qui veut y remédier et pourquoi.

Sean Illing

Cela pourrait surprendre les gens d’apprendre que même les chercheurs qui étudient la désinformation ne peuvent pas proposer une définition cohérente ou cohérente du terme.

Joe Bernstein

C’est l’une des choses que j’ai jouées pour rire dans la pièce. Ce que les savants diraient, c’est qu’ils ont un problème lexical. Tout le monde sait qu’il y a un problème, mais tout le monde s’attaque à ce problème avec le même mot, avec une idée différente en tête.

Ainsi, l’enquête la plus complète sur le domaine universitaire date de 2018. Il s’agit d’une revue de la littérature scientifique intitulée « médias sociaux, polarisation politique et désinformation politique ». Et la définition qu’ils donnent de la désinformation — et c’est une bonne et large étude du domaine — c’est la définition qu’ils donnent : « La désinformation est censée être une large catégorie décrivant les types d’informations que l’on pourrait rencontrer en ligne qui à des perceptions erronées sur l’état réel du monde.

Pour autant que je sache, cette définition s’applique essentiellement à tout ce avec quoi vous pourriez entrer en contact en ligne. Et Sean, je dois souligner que cela se répercute sur les définitions que les entreprises technologiques utilisent lorsqu’elles définissent la désinformation et la désinformation. Donc, je ne vais pas bien comprendre, mais la définition de la désinformation de TikTok est quelque chose comme « des informations qui ne sont pas vraies ou des informations qui pourraient induire en erreur ou ne sont pas vraies ». Il n’y en a tout simplement pas beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de bonnes recherches, mais pour quelque chose qui aspire à être une sorte de science objective, il n’y a pas de bonne base objective.

Sean Illing

Un gros problème ici est que nous cherchons désespérément une sorte de définition neutre de la désinformation afin qu’il soit possible d’appeler quelque chose « désinformation » sans que cela paraisse politique, mais cela ne semble pas possible.

Joe Bernstein

Oui. Et puis, l’une des choses intéressantes pour moi, c’est quand j’ai recherché l’étymologie du terme — c’est en fait un emprunt à un mot russe qui a été popularisé dans les premières années de la guerre froide : dezinformatsiya. Il a été initialement défini dans la Grande Encyclopédie soviétique de 1952, qui était une sorte d’encyclopédie de propagande destinée à la consommation anglaise. Sa définition était la suivante : « diffusion dans la presse ou à la radio de faux reportages destinés à tromper l’opinion publique. La presse et la radio capitalistes font un large usage de la dezinformatsiya.

Je ne veux pas être un relativiste complet et dire qu’il n’y a pas de choses vraies ou fausses. Bien sûr qu’il y en a. Mais sur Internet en particulier, le contexte est très, très important, et il est très difficile d’isoler des pépites d’informations particulières en tant que bonnes ou mauvaises informations.

Sean Illing

Quelle est une meilleure définition de la « désinformation » ? En quoi est-ce différent de la « désinformation » ou de la « propagande » ?

Joe Bernstein

J’aime mieux le mot propagande que les mots désinformation et désinformation parce que je pense qu’il a une connotation politique plus forte. Je pense qu’il existe une large compréhension parmi les personnes qui étudient et les personnes qui parlent de mésinformation et de désinformation dans les médias, que la désinformation est plus intentionnelle que la désinformation, et la désinformation a tendance à être mal contextualisée mais néanmoins une information vraie ou «vraie».

Ce que je voulais faire avec cet article, c’est qu’il soit clair que ces définitions ont la politique derrière elles, de la façon dont les gens qui les utilisent ont la politique derrière elles. Je ne pense même pas qu’il y ait nécessairement quelque chose de mal à utiliser ces termes, tant qu’il est clair qu’il y a des intérêts.

Et je n’implique pas une sorte de vaste complot. Je prends la peine de dire — je ne l’ai peut-être pas assez dit dans l’article — qu’il y a des gens qui agissent en toute bonne foi, qui se soucient profondément du discours public, qui étudient ce problème. Je veux juste une certaine reconnaissance que l’utilisation de ces termes a une politique derrière elle, même s’il s’agit d’une politique centriste ou d’une sorte de politique libérale conventionnelle. J’aimerais que ce soit une caractéristique de la discussion.

Sean Illing

Une grande affirmation dans votre article est que l’engouement pour la désinformation est devenu un véhicule pour soutenir l’économie de la publicité en ligne, et il peut sembler contre-intuitif de dire que les grandes entreprises technologiques comme Facebook adopteraient avec enthousiasme l’idée que la « désinformation » est un problème majeur.

Qu’est-ce qu’une entreprise comme Facebook a à gagner ici ? Pourquoi vendent-ils ça si fort ?

Joe Bernstein

Eh bien, l’une des choses qui m’a fait penser à cela, c’est que j’ai commencé avec une sorte de mot à la mode que j’ai utilisé ; l’« écosystème de l’information ». Cela a un sens intuitif. Nous avons un monde, le monde naturel de l’information, et puis quelque chose l’a pollué. Et puis j’ai commencé à penser à d’autres industries qui polluent, et qui ont eu des problèmes pour polluer.

Donc, comme l’industrie du tabac – qui a été récemment un point de comparaison majeur avec les grandes technologies – eh bien, les cigarettes donnent le cancer aux gens. Ou l’industrie des combustibles fossiles, elle pollue et elle contribue au changement climatique. Et il y a une bonne science derrière cela. Et pourtant, ces industries ont passé des années à combattre la science, essayant de saper la science.

Et j’ai été très surpris quand j’ai pensé à la chronologie du temps qu’il a fallu à Facebook pour être blâmé, pour avoir jeté les élections de 2016 en faveur de Trump et pour le Brexit, au moment où Mark Zuckerberg a essentiellement admis publiquement que la désinformation était un problème. Et nous avons l’intuition que c’est vrai, mais je ne pense pas que la science soit nécessairement là. Je ne pense pas que l’étude des effets des médias sur la politique soit nécessairement encore là.

Je veux dire, nous obtenons toujours la science politique sur l’effet du père Coughlin sur, je crois, les élections de 1936. Ce sont des questions qui seront résolues au fil du temps. Mais vous avez eu Mark Zuckerberg en public en train de dire en gros : « Nous allons lutter contre la désinformation. »

C’est en partie parce que je pense que Facebook n’a jamais eu de stratégie presse particulièrement cohérente. Mais en partie, je pense, c’est que Facebook s’est rendu compte très rapidement, comme les autres grandes entreprises technologiques, que plutôt que d’une manière générale, ils ont dit : « Ce n’est pas vrai. Ces affirmations, il n’y a aucune base empirique derrière elles », je pense qu’ils ont réalisé que coopter, ou du moins mettre leurs bras autour des personnes qui font cette recherche, était une meilleure stratégie.

Et j’ai commencé à me demander pourquoi. Du point de vue des relations publiques, c’est logique. Mais aussi, j’ai commencé à réfléchir à la nature de l’affirmation elle-même, que les personnes exposées à de mauvaises informations sont nécessairement convaincues par cette information. Et puis, c’est à ce moment-là que j’ai eu en quelque sorte un moment « eureka », c’est-à-dire exactement de la même manière que Facebook gagne de l’argent. Ce que Hannah Arendt appelle la « prémisse psychologique de la manipulabilité humaine », qui est une sorte de bouchée.

Et donc, si nous acceptons que les gens soient infiniment convaincus par toutes les conneries qu’ils voient sur Facebook, sur Internet, d’une certaine manière, nous contribuons à l’idée que le duopole publicitaire, Facebook et Google et juste les publicités en ligne en général, fonctionne.

Je continue un peu, mais il y a un livre formidable que j’ai lu à cette époque par un gars qui est maintenant l’avocat général de Substack. C’est un gars qui s’appelle Tim Wong, qui a longtemps travaillé chez Google. Le livre s’intitule Subprime Attention Crisis. Et il s’agit essentiellement de savoir à quel point l’industrie de la publicité en ligne est un château de cartes.

Un fait très intéressant à propos des divulgations des dénonciateurs de Facebook à la SEC, et qui n’a presque pas retenu l’attention de la presse, est qu’elle prétend, sur la base de recherches internes sur Facebook, qu’ils induisaient les investisseurs en erreur quant à la portée et à l’efficacité de leurs publicités. Et pour moi, la chose la plus dommageable que vous puissiez dire à propos de Facebook est que ce genre de machine à information industrielle ne fonctionne pas réellement.

Et donc ce genre de renversé tout ce que je pensais à ce sujet sur sa tête. Et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à écrire la pièce.

