Y a-t-il une émeute dans la Seleçao pour éviter de jouer la Copa América ?

04/06/21 à 03h39 CEST

Le désordre en vue. Il y a un courant interne parmi les internationaux brésiliens qui seraient contre la participation à la Copa América, qui se tiendra dans votre pays à partir du lendemain 13.

Celui qui a élevé le lièvre était Radio Gaúcha, de Porto Alegre, qui a déclaré, sans préciser de noms, que les footballeurs qui agissent en Europe seraient très préoccupés par la situation de la pandémie dans leur pays et ils ne voient pas d’un bon œil la participation au tournoi. Ils auraient exposé leur position en interne, après le dernier entraînement de la Seleçao avant le match contre l’Equateur, valable pour la qualification Qatar 2022.

Et à tout cela, la conférence de presse virtuelle avant le match qui a lieu ce vendredi au stade Beira-Rio de Porto Alegre, a été retardée de manière incompréhensible de deux heures. La présence de Casemiro, qui agira en tant que capitaine, et l’entraîneur Tite, mais seul le technicien gaucho a fini par apparaître.

TITE COMPREND TOUT

Sans vouloir entrer dans les détails, c’était Tite qui a confirmé qu’il y avait eu une conversation au plus haut niveau entre les internationaux, le staff technique et le président de la CBF, Rogerio caboclo, qui est absolument aligné avec le président d’extrême droite, Jair Bolsonaro.

“Nous avons un avis très clair et nous avons été fidèles, dans une séquence chronologique Juninho (il est le coordinateur des sélections) et je sous-traite au président de la CBF quel est notre avis. Après, on a demandé aux joueurs de se concentrer uniquement sur le match contre l’Equateur. Ils ont ensuite demandé une conversation directe avec le président. C’était une conversation très claire et directe. A partir de là, la position des joueurs était aussi très claire. », exposé Tite, de manière transcendante, et a indiqué que lorsque les matchs contre l’Équateur et le Paraguay seront terminés, il exposera publiquement son opinion sur la question.

Dans une apparition très tendue, le coach a également assuré que Casemiro avait demandé à ne pas assister à la conférence de presse, qui se tiendrait virtuellement. Depuis qu’il a été officialisé que le Brésil accueillerait la Copa América, à la place de l’Argentine, toutes les conférences de presse qui étaient prévues avec les joueurs concentrés dans la ferme Comary ont été suspendues.

MAUVAIS ENVIRONNEMENT INTERNE À LA CANARINHA

Tite a tenté de redresser la conférence de presse, en se concentrant sur le match contre l’Équateur : “Nous avons une position très claire sur la Copa América – Il a dit -, mais que notre tête soit centrée pour le jeu que nous avons, je comprends que ce poste est important, je ne m’en dispense pas, mais je m’exprimerai quand le moment sera venu”.

La crise interne est déjà une réalité. Et la graine du doute sur la présence du Brésil dans sa Copa América a déjà germé. Un autre média, la chaîne de télévision TNT, a assuré que les joueurs avaient fait part de leur mécontentement à la direction de la Confederaçao pour avoir dû jouer, de manière improvisée, une Copa América dans leur propre pays, qui est l’un de ceux qui souffrent le plus des effets de la pandémie à travers la planète.

La chaîne Sportv, du groupe Globo, a rapporté que l’environnement interne dans la concentration Canarinha ne serait pas le meilleur et que les positions entre les joueurs et le président de la CBF seraient très éloignées en ce moment. Il y a beaucoup de tensions internes.

ROUTE DES 470 000 MORTS

La traînée de décès au Brésil à cause de Covid-19 s’additionne et se poursuit de manière horrible. Il y a 2 082 morts au cours des dernières 24 heures et le géant sud-américain atteindra aujourd’hui le chiffre de 470 000 morts. Si la moyenne des dernières semaines se maintient, lors du conflit de la Copa América, 500 000 morts seront atteints. C’est la conséquence tragique du déni et du boycott des mesures d’isolement du gouvernement génocidaire d’extrême droite, qui conduit Jair Bolsonaro.

Le président qui a mis huit mois à répondre à l’offre de Pfizer d’acheter des vaccins et qui, en quelques heures, a donné son feu vert à la Conmebol pour accueillir la Copa América, qu’il veut maintenant utiliser comme propagande politique pour laver son image meurtrie. Maintenant, cependant, il semble que les protagonistes commencent à arrêter ses pieds.