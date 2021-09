Y a-t-il une fin en vue pour la domination chinoise des crypto-monnaies ? ZyCrypto

in

La Chine a intensifié sa répression des crypto-monnaies en déclarant illégales toutes les transactions de crypto-monnaie. Cette nouvelle répression a fait que le bitcoin et plusieurs des principales crypto-monnaies ont enregistré une baisse de leurs prix. Le FUD chinois continue d’affecter les crypto-monnaies, mais des mesures récentes suggèrent que les marchés pourraient ignorer les effets sur les bouffonneries chinoises.

La Banque populaire de Chine a déclaré toutes les transactions de crypto-monnaie dans le pays comme illégales et les échanges de crypto-monnaie en dehors de la Chine fournissant des services fonctionnent également de manière illégale. Si ce genre d’annonce n’est pas nouveau dans l’écosystème, ses effets restent profonds pour les investisseurs.

Le règne de la terreur de la Chine sur les crypto-monnaies

Les premiers exemples de sentiments anti-crypto de la Chine remontent à 2013, le gouvernement interdisant aux institutions financières de faciliter les transactions liées à la crypto-monnaie. Dans les années qui ont suivi, la répression s’est intensifiée, déclenchant une énorme vague de panique chez les investisseurs. 2021 s’est écoulé et les agences de réglementation sont passées d’un cran à l’autre avec une attaque à l’échelle nationale contre les activités minières, faisant chuter le taux de hachage du bitcoin de plus de 50%.

Selon Chris Bendiksen, responsable de la recherche chez CoinShares, Bitcoin est la “pure antithèse de leur régime de contrôle centralisé des devises de haut en bas” et la position du pays ne devrait pas surprendre. Le développement du yuan numérique peut être une véritable raison de la répression contre les crypto-monnaies alors que la CBDC est presque terminée.

La récente déclaration selon laquelle toutes les activités de crypto-monnaie sont illégales s’étend aux échanges de crypto-monnaie. Déjà, Huobi aurait annoncé la suspension de l’enregistrement des nouveaux utilisateurs en Chine continentale tandis que Debank a restreint tous les services, à l’exception de la vérification du solde de la chaîne. On s’attend à ce que davantage d’échanges fassent des annonces similaires dans les prochains jours.

La domination est-elle terminée ?

Bien que la répression se soit amplifiée ces derniers mois, son effet sur les marchés des crypto-monnaies n’est pas aussi profond qu’il l’était par le passé. Au sommet des pouvoirs, Bitcoin a perdu jusqu’à 30% de sa valeur à la suite des sentiments anti-crypto chinois, mais la récente interdiction a vu l’actif perdre environ 6% après la récente interdiction.

Meltem Demirors, le directeur de la stratégie de CoinShares, a noté que les interdictions fréquentes ne sont « jamais vraiment dramatiques dans le cadre plus large des choses ». La migration massive de mineurs et de start-ups crypto de Chine vers d’autres juridictions a vu le pendule du pouvoir basculer vers d’autres arènes. Le sénateur américain Pat Toomey considère la répression autoritaire chinoise contre la cryptographie comme une “grande opportunité pour les États-Unis” et peut être considérée comme un rappel de l’énorme avantage structurel qu’elle possède sur la Chine.

Les investisseurs sont davantage préoccupés par les activités des régulateurs américains et l’effet potentiel qu’elles pourraient avoir sur les marchés. Le drame juridique de la SEC avec Ripple Labs et la menace de litige avec Coinbase concernant son produit de prêt auraient plus d’impact sur les marchés que les singeries de la Chine.

