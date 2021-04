Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

La polémique ne semble pas quitter la cinquième saison d’Exatlon United States. Le programme de compétition du réseau Telemundo a été vu dans l’œil de l’ouragan ces derniers jours, en raison de différentes nouvelles que les portails de fans ont partagées, une en particulier que nous avons exclusivement rapportée à NowHow est l’expulsion apparente de deux athlètes pour avoir prétendument enfreint les règlements de la concurrence.

La nouvelle a généré toutes sortes de commentaires, et d’autant plus qu’elle n’a pas encore été confirmée par Telemundo, la maison d’Exatlon Etats-Unis. Alors que les rumeurs se répandent sur les réseaux sociaux, la production United States Exatlon reste silencieuse et les parties présumées n’ont rien publié de concret sur les réseaux sociaux, seulement «El Tanque» Frank Beltre, qui a envoyé un message crypté via son profil Instagram qu’il a supprimé peu de temps après, mais dans Now, nous avons pu capturer l’image:

«Un jour, tout deviendra parfaitement logique. Alors pour l’instant, riez de la confusion, souriez à travers vos larmes, soyez fort et rappelez-vous que tout arrive pour une raison. »

Y a-t-il une guerre entre EXATLON USA et Youtubers couvrant la compétition?

Mais bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation formelle de Telemundo ou d’Acum Media, la maison de production d’Exatlon United States, au sujet de l’expulsion présumée de deux de ses athlètes, la guerre contre les portails pour les fans sur différents réseaux sociaux a été sans trimestre. le cas avec @ExatlonReport, un compte Instagram chargé de publier des informations sur la compétition, qui a été bloqué et désactivé et son propre propriétaire nous a dit qu’elle ne savait pas pourquoi:

Ce compte a été signalé et bloqué, non seulement cela, il a été supprimé d’Instagram sans raison apparente. Selon son propre créateur, comme on le voit sur l’image, c’est parce qu’il aurait publié un segment de ce que le journaliste et présentateur argentin Javier Ceriani a partagé à travers son émission YouTube Chisme No Like, où il aurait parlé de cette prétendue expulsion de ces derniers. athlètes et de nombreuses autres accusations délicates qui sont tombées sur le programme de compétition et sa production.

Mais l’apparente cruauté ne se limite pas qu’à Instagram, plusieurs comptes YouTube auraient rapporté que leurs comptes avaient été signalés et bloqués pour avoir fait écho aux informations divulguées, le portail Movies MV assure que les Youtubers sont « en alerte rouge » face à la situation qui sont vivant avec la production d’Exatlon United States, une relation qu’il assure toujours proche jusqu’à présent.

Parallèlement à toute cette situation, quatre renforts arrivent à la compétition pour continuer à contribuer aux équipes célèbres et en lice, qui ont été gravement touchées par des blessures qui ont réduit leurs performances dans la compétition. Parmi eux se trouvent des joueurs de différentes disciplines sportives, des influenceurs et plus encore.

Tous laisseront tout dans les sables de la République dominicaine avec le seul objectif de réussir et d’être couronné vainqueur de la compétition la plus féroce de la planète. Pendant ce temps, la controverse continue.

