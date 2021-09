Y a-t-il une méthode dans la folie de Joan Laporta à Barcelone ?

Cette autorisation permettra aux médecins d’utiliser le médicament pour le traitement du COVID-19 chez les adultes hospitalisés recevant des corticostéroïdes systémiques et nécessitant un supplément d’oxygène. (Image représentative : IE) La société pharmaceutique Hetero a annoncé lundi avoir reçu une autorisation d’utilisation d’urgence du Drug Controller General of India (DCGI) pour sa version biosimilaire du Tocilizumab […] More