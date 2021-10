Y a-t-il une rivalité ? Andrea Legarreta parle de ses différences avec Anette Cuburu

Andrea a raconté sa version de la façon dont le désaccord avec Anette est survenu. « J’ai été très surpris lorsque quelqu’un a partagé les déclarations qu’il a faites avec moi. J’ai été plus surpris quand tout à coup ils ont également partagé des images qu’elle dans ses histoires (Instagram) lui avait demandé si nous nous entendions … et elle a dit: « Non, elle saura pourquoi », ou quelque chose comme ça « , a déclaré Andréa.

« Ce que je n’aime pas, c’est garder les petites choses de côté, si à un moment donné je pouvais avoir quelque chose avec toi, je vais venir et dire: » Hé, Mara, y a-t-il un moyen de réparer les choses? « » Il a déclaré lors de sa visite à l’émission En Casa de Mara, qui est diffusée sur YouTube.

Andrea a rappelé qu’ils avaient même eu une relation très cordiale, quand soudain tout a pris une tournure qui a changé les choses. « Elle est entrée avec Romagnoli, alors on a fait connaissance là-bas, il aime aussi générer la division et la séparation, il aime ça… Gali et elle s’entendaient bien et puis parfois je me sentais même un peu exclu dans ce sens » .

« Même après avoir quitté Hoy, Annie est allée voir mes filles, c’est-à-dire qu’il y avait une belle relation, une de respect, alors quand j’ai vu ça, j’étais très cool et je lui ai écrit, je lui ai envoyé un message, je dit : « Hé, güera, qu’est-ce qui s’est passé, ils ont publié ça. Je te le demande parce que parfois ils inventent des choses et je suppose que si tu avais quelque chose à me dire alors tu me dirais ‘, c’est comme ça », s’est-il rappelé.