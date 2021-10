Y. Asencio explique pourquoi il devrait être le partant de Licey

Ces dernières années pour Tigres del Licey dans la Ligue d’hiver dominicaine, a considérablement diminué la consécration des jeunes joueurs comme stars, bien qu’un autre cas atypique majeur avec les jeunes Yeison Asencio, qui malgré ce qui a été montré a été clairement violé par l’organisation.

Cherchant à remonter dans ce que sera la saison 2021-22 de Lidom, qui pour les Tigres s’accompagne d’un nouveau président et directeur général, il semble que des joueurs comme Yeison Asencio auraient une réelle opportunité de départ en raison de leur disponibilité pour l’ensemble. année, bien que cela n’ait pas été le cas spécialement pour cela, du moins au début de la campagne.

Asencio n’a pas participé avec l’équipe aux deux premiers matchs de la campagne, qui se sont soldés par des victoires pour les Tigres, bien que pour le troisième match joué samedi, après une blessure de Hanley Ramírez, l’organisation a regardé dans le sens d’appeler enfin Yeison à le champ.

Et garçon l’a-t-il prouvé ! Avec son premier match de la saison et le cumul des années précédentes pour sa batte, il a expliqué pourquoi il est fait dans le Lidom et comment il peut aider Tigres del Licey, entrant dans le match en tant que quatrième batte, où en trois à- chauves-souris, il a frappé deux indiscutables, dont un circuit de deux points produits et un point marqué, pour être remplacé par Brian Serven.

La première apparition de Yeison Asencio en 2021 est une RH #ElGlorioso pic.twitter.com/PFLKSu8XQq – Domingo Tavárez (@domingotavarez_) 30 octobre 2021

Celui qui, avec cette note, parle du rôle de propriétaire de Yeison Asencio, n’a pas du tout été par hasard, qui, bien qu’il ait été violé dans un rôle de jeu, a été lucide dans les moments qui soutiennent une telle affirmation.

En arrivant chez les Tigers en 2019, Yeison Asencio a clairement indiqué son statut avec seulement 23 matchs de saison régulière, où il a quitté la fervente ligne offensive .262 – .314 – .446, ainsi que 12 points produits. Pour la saison régulière 2020, il n’a pu voir l’action qu’en un seul match, terminant l’année dans la Ligue d’hiver vénézuélienne (LVBP).

Le natif a également clairement exprimé sa grandeur dans les moments de pression, qui en 2019 en huit matchs Round Robin a compilé une ligne offensive de .333 – .360 – .500, tandis que la même année en Final Series pendant trois matchs, la ligne offensive de .333 – .333 – .333.

En plus des installations qu’offre Yeison, étant un joueur qui peut jouer du champ droit et gauche, en plus d’aujourd’hui, il n’appartient pas aux systèmes de baseball organisés, il peut donc avoir une disponibilité pour toute la saison.

Il ne s’agit pas d’une clameur aléatoire, simplement d’une valorisation gagnée et pour laquelle une rémunération est attendue en temps de jeu.