Y aura-t-il bientôt une augmentation des primes du régime d’assurance temporaire?

En raison de plusieurs facteurs, dont le Covid-19, le montant réel des réclamations réglées a été plus élevé que prévu.

Nouvelles sur l’augmentation des primes du plan à terme : Si vous cherchez à acheter un régime d’assurance temporaire, vous devrez peut-être vous dépêcher si vous voulez également économiser sur les coûts. La prime des régimes d’assurance temporaire pourrait bientôt augmenter si les réassureurs mondiaux augmentent leurs tarifs. « Oui c’est vrai. Certains réassureurs devraient augmenter les tarifs. Cependant, ces informations restent confidentielles et ne sont mises à la disposition du public qu’une fois finalisées et déployées », explique Varun Gupta, actuaire en chef et désigné, Bharti AXA Life Insurance.

L’augmentation des primes des régimes à terme est attribuée à une hausse imminente des taux de réassurance par les réassureurs mondiaux. Une partie des vies souscrites par les compagnies d’assurance-vie est répercutée sur les réassureurs qui supportent le risque pour lequel les assureurs leur versent une prime. Lorsque les réassureurs augmentent les taux de réassurance, il y a une augmentation subséquente des taux de prime qu’ils ont à offrir aux acheteurs potentiels de plans temporaires.

L’impact des réclamations liées au Covid-19 pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les taux des régimes à terme doivent être révisés par les assureurs. « En raison de plusieurs facteurs, dont le Covid-19, le montant réel des réclamations réglées a été plus élevé que prévu. Par conséquent, en gardant à l’esprit les facteurs macroéconomiques futurs, le taux de mortalité sous-jacent, ainsi que d’autres critères, certains réassureurs ont décidé de réviser les taux », ajoute Gupta.

Cependant, une fois que les réassureurs ont augmenté leurs tarifs, il peut ne pas y avoir d’impact immédiat ou correspondant sur les taux de prime d’assurance temporaire en Inde. « La décision d’augmenter les taux de cotisation dépend de la stratégie de l’entreprise. Les assureurs peuvent augmenter les primes, absorber l’augmentation des primes en réduisant leurs marges et peuvent également reclasser le produit pour obtenir les résultats commerciaux sur la base de leur stratégie. L’étendue de la variation de la prime dépendra donc d’un assureur à l’autre », explique Gupta.

Un plan d’assurance temporaire offre une couverture vie jusqu’à la période choisie par le preneur d’assurance. En cas de décès à tout moment pendant la durée de la police, la somme assurée (montant de la couverture vie) est versée au prête-nom, tandis qu’en cas de survie à la durée de la police, il n’y a aucune valeur à l’échéance. Étant une pure couverture de protection, les plans à terme sont des plans à faible coût et à couverture élevée.

« L’assurance temporaire est généralement souscrite pour une durée plus longue de 25 à 40 ans comme durée de la police. Dans un tel scénario, il est tout à fait logique de bénéficier du plan à des primes inférieures au cas où vous envisagez d’acheter une couverture pour vous-même. Une fois que vous achetez une police d’assurance temporaire, les primes ne changent pas pendant la durée de la police. Les économies monétaires peuvent être assez importantes sur une période de 25 à 40 ans. Je conseillerais fortement une couverture d’assurance temporaire jusqu’à 20 fois votre revenu annuel actuel au plus tôt », déclare Deepak Yohannan, PDG de MyInsuranceClub.

Si le taux de prime d’assurance temporaire est révisé, il peut ne pas être le même dans toutes les strates, car les taux de prime révisés réels différeront selon les groupes d’âge, le sexe, la somme assurée choisie, etc. Il est important de noter que même s’il y a une hausse, il n’y aura aucun impact sur les assurés existants. « Les primes d’assurance-vie sont bloquées dès le jour où l’on souscrit la police d’assurance. Par conséquent, les clients existants ou les clients qui cherchent à souscrire une assurance dans les prochains jours n’ont pas à s’inquiéter de l’augmentation des primes, car le montant de leurs primes qu’ils paient actuellement restera bloqué et ne sera pas affecté par la décision des réassureurs d’augmenter les primes », dit Gupta.

Une fois achetée, la prime reste fixe pendant toute la durée de la police. Toute modification future de la prime n’a pas d’impact sur les dépenses du preneur d’assurance. L’achat d’un régime d’assurance temporaire avant l’entrée en vigueur des taux majorés vous permettra de conserver les taux pendant toute la durée de la police.

La couverture du régime temporaire est un must pour toute personne ayant des personnes à charge et il faut éviter la procrastination lors de leur achat. Idéalement, on devrait obtenir une couverture vie d’environ 15 fois son salaire annuel net et continuer à la revoir tous les cinq ans. Une fois que vous avez une couverture d’assurance temporaire adéquate, commencez à épargner pour vos objectifs à long terme pour une planification financière sans souci.

