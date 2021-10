Y aura-t-il de la cuisine dans Animal Crossing : New Horizons ?

Meilleure réponse: Oui! La cuisine arrive sur Animal Crossing: New Horizon le 5 novembre. Au cours du 15 octobre Animal Crossing Direct, Nintendo a annoncé qu’un mécanicien de cuisine serait ajouté à la mise à jour gratuite. Ce mécanisme permettra aux joueurs de faire pousser des cultures, de préparer de la nourriture et de manger divers plats.

Animal Crossing: New Horizons a finalement tenu sa promesse d’inclure de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour vraiment pimenter la formule classique du simulateur avec sa dernière mise à jour énorme, le cimentant comme l’un des grands jeux sur Nintendo Switch. Les joueurs auront plus d’options personnalisables que jamais auparavant, y compris la possibilité de faire preuve de fantaisie dans la cuisine. Il a été annoncé lors du Nintendo Direct du 15 octobre que la cuisine arrive dans Animal Crossing: New Horizons!

Ce mécanisme passionnant pourrait être une nouvelle façon amusante de collecter des recettes, d’essayer de nouveaux plats et, bien sûr, de concevoir l’île pour accueillir toutes ces nouvelles cultures fantaisistes !

Cuisiner autrement

Si vous avez assez de Nook Miles, vous pouvez vous rendre au kiosque et acheter le nouveau « Soyez un chef! Recettes de bricolage + » pour obtenir une multitude de recettes pour commencer votre voyage culinaire. Vous pouvez combiner plusieurs ingrédients comme des tomates, des carottes et du blé pour créer des plats délicieux.

Comme avec l’établi, il semble que les joueurs aient besoin d’accéder à une cuisinière pour commencer à cuisiner. Avec les bons ingrédients et une recette qui tue, vous pouvez servir toutes sortes de repas, du minestrone aux dîners de poisson. Peut-être que tous ces bars ne sont pas si inutiles après tout !

Une fois préparé, vous pouvez déguster n’importe quelle chose délicieuse que vous concoctez. Bien qu’il ne soit pas clair combien de cultures vous pouvez cultiver, il semble y avoir beaucoup de cultures et de recettes pour nous aider à démarrer.

Stockage de votre nourriture

Avec toute l’excitation de la cuisine, vous voudrez peut-être tout préparer dans le garde-manger. Le problème, c’est que vous n’avez que peu d’espace de stockage. Ne pas s’inquiéter! La mise à jour gratuite à venir pour Animal Crossing: New Horizons comprend également une extension de stockage jusqu’à 5 000 éléments. Alors, cuisinez sans soucis !

La mise à jour gratuite arrive sur Animal Crossing: New Horizons le 5 novembre 2021.

