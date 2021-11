Y aura-t-il de la fraude à Nuestra Belleza Latina ?

Les fans de l’Univisión Sirey Morán craignent que leur candidat ne remporte le concours

Ce n’est un secret pour personne que les concours de beauté déchaînent toutes sortes de passions parmi les adeptes des candidats, et à quelques heures seulement du gala final de Nuestra Belleza Latina, ils ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, sans fondement ni y a-t-il des preuves, des rumeurs de fraude présumée contre Sirey Morán.

Au milieu de l’anxiété générée par le dernier chapitre de l’émission de téléréalité Univisión, certains des fans les plus dévoués de la beauté hondurienne, qui ne reconnaissent pas que le gagnant du concours pourrait être un autre des 4 finalistes différents de la centrale Américain, ils assurent que si l’arrêt ne profite pas à Sirey, c’est qu’il y a eu une sorte de tricherie.

Et c’était précisément une vidéo partagée par le compte Nuestra Belleza Latina sur Instagram, dans laquelle Sirey Morán a l’air un peu triste et avec peu d’esprit, par rapport à Fabién de la Concepción, Génesis Suero et Lupita Valero

Immédiatement, le clip a généré un tsunami de commentaires de fans qui ont allumé la mèche avec des indices d’une possible fraude, et les plus passionnés sont allés plus loin et ont même affirmé que très sûrement Sirey avait déjà découvert qu’il ne gagnerait pas le concours, c’est pourquoi pourquoi j’aurais le moral bas.

A noter que tous ces types de commentaires ne sont que de simples spéculations de certains utilisateurs, puisque le résultat final ne sera connu que ce dimanche.

« JE VOIS SIREY TRÈS TRISTE, JE SENS QU’IL Y AURA DE LA FRAUDE, MES FRÈRES », a déclaré un fan de Sirey, provoquant la réponse d’un autre fan avec la même dureté, en disant : « Je regarde Sirey très triste 🙄🙄🙄 comme vous le savez déjà ou déjà Ils ont dit ‘c’est celui qui va gagner’, et comme avant d’y entrer ils font un contrat pour qu’ils ne parlent pas ».

« Ne joue plus avec le Honduras et l’Amérique centrale ! Il est plus que clair que par des votes Sirey gagne « , » Si @sireymoran ne gagne pas c’est parce qu’ils ont triché… puisqu’elle est la favorite et la plus votée par le public, sois droit et impartial @nuestrabellezalatina 🙌🇭🇳 « , et « Allons @sireymoran cette couronne est à toi @nuestrabellezalatina et s’ils te la volent ce serait un vol éhonté parce que tu es le plus soutenu », ont commenté d’autres fans qui ont averti de ne pas croire qu’un autre des finalistes mérite davantage la couronne que Sirey.

Les échos d’une prétendue fraude se sont multipliés et avec toutes sortes de messages et de commentaires, les fans de Sirey ont averti de ne soutenir aucune autre décision qui ne profiterait pas à leur candidat, même s’il convient de noter que le public a le dernier mot, et le soutien qu’il sont très partagés entre toutes les filles.

« Gagnez @sireymoran !!! Sinon, c’est une fraude totale 😢 !! Il faut être honnête ! »,« Je suis dominicain et la couronne doit aller au Honduras 🇭🇳. Assez de fraude Univision », ont déclaré d’autres fans du Hondurien.

Mais au milieu des rumeurs de fraudes infondées, d’autres voix de supporters de Lupita, Génesis et Fabién, ont appelé au calme et à attendre patiemment les résultats de la finale, prévenant que l’un des 4 concurrents a tout pour être Nuestra Belleza Latina.

« Tout le monde peut gagner et c’est bien mérité. Mais pour être honnête, celui qui brille le plus c’est lupitaaaaaaa 🇲🇽✨👑👑👑👑✨⭐️ et c’est déjà le sien, un cadeau du ciel, car elle l’emmènera partout où il ira et quoi qu’il fasse. On t’aime lupitaaaaaaa ❤️ 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲 🇽 », a commenté un autre fan de NBL, qui soutient le Mexicain.

« Lupita ou Génésis… il y a du charisme et de l’humilité 🇩🇴🇩🇴🇲🇽🇲🇽 », a mentionné un autre adepte, tandis que deux autres ont déclaré : « Fabien est la meilleure » et « n’attaquons pas les filles. Les quatre l’ont fait à merveille et celui qui gagne représente très bien les femmes latines ».

Dites-nous ce que vous pensez des esprits passionnés qui ont commencé à grandir dans les réseaux avant la finale de Nuestra Belleza Latina.