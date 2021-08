Y aura-t-il plus d’Evangelion ? Hideaki Anno répond – Les nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

Cela fait environ 26 ans que Neon Genesis Evangelion a été diffusé pour la première fois à la télévision japonaise. La saga a connu des cycles où elle a su se réinventer et trouver de nouvelles façons d’élargir le récit avec Shinji Ikari ; Cependant, avec la première du film Evangelion: 3.0 + 1.0 Il était une fois des doutes surgissent quant à savoir s’il s’agit vraiment du dernier chapitre d’Eva ou si la franchise pourrait revenir plus tard. Le créateur et réalisateur Hideaki Anno a été interrogé à ce sujet et il y a de l’espoir pour les fans.

Collider a participé à une interview de groupe avec Hideaki Anno, qui a déclaré ce qui suit sur la possibilité d’explorer d’autres aspects d’Evangelion à l’avenir.

“Il y a toujours un écart de 14 ans dans l’histoire, donc d’une certaine manière, je veux faire la lumière là-dessus.”

Quand Anno parle d’un décalage temporel, il fait référence aux événements qui se sont produits entre Evangelion 2.0 You Can (Not) Advance (2009) et Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012). Le troisième volet de la tétralogie Rebuild of Evangelion se déroule précisément 14 ans après le troisième impact survenu à la fin du deuxième film.

“À ce stade, je ne pense pas que je vais reprendre là où je m’étais arrêté”, a déclaré Anno, se référant à la conclusion d’Evangelion : 3,0 + 1,0 Il était une fois. Si vous continuez à explorer l’univers d’Eva, une option serait de compter les événements qui se sont produits au cours de l’intervalle heureux de 14 ans et où il pourrait ne pas inclure Shinji comme personnage principal.

Bien que ces déclarations sur un spin-off ou une continuation d’Evangelion restent dans des hypothèses simples, il convient de rappeler que le réalisateur également de Godzilla Resurgence (2016) a exprimé son souhait de s’éloigner temporairement de l’anime pour se concentrer sur les productions d’action en direct pendant le Comic-Con. 2021. Anno a écrit et produit le live-action Shin Ultraman, ainsi que la réalisation du film Shin Kamen Rider prévu pour 2023.

«À partir de maintenant, je prévois de faire des films en direct au lieu d’Evangelion. Du point de vue de l’animation, ce serait formidable d’avoir la chance de le refaire après avoir tourné quelques projets d’action réelle. Pour l’instant, rien n’est vraiment décidé.”

Source : CinéPremière