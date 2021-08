Y aura-t-il un « Kissing Booth 4 » ? Voici pourquoi cela ne se produira probablement pas

Si vous prévoyez d’attraper The Kissing Booth 3 aujourd’hui et que vous vous demandez si Netflix fait un « Kissing Booth 4 » ? Y aura-t-il un autre ‘Kissing Booth’ ??, alors je suis désolé mon ami, mais la réponse est non. Le troisième film de la série The Kissing Booth est le * dernier * absolu, et maintenant qu’il est sur Netflix aujourd’hui, de nouvelles suites sont très improbables. Haleter! Dis que ce n’est pas le cas !! Sry bb, c’est bien ainsi.

Netflix a qualifié The Kissing Booth 3 de “troisième et dernier” film dans les documents de presse ~ officiels ~. Et si cela ne vous convainc pas, Noah Flynn lui-même (alias Jacob Elordi) a déclaré publiquement que c’était vraiment fini. “C’est vraiment le dernier baiser”, ai-je dit à Vanity Fair.

Mais terminer avec trois films a vraiment beaucoup de sens. Je m’explique : les films sont basés sur une nouvelle trilogie de l’auteur Beth Reekles, avec le troisième livre The Kissing Booth 3: One Last Time qui sort également ce mois-ci. Ce titre de livre – “une dernière fois” – n’est qu’une autre confirmation que c’est bien la fin. Profond soupir.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Bien que nous devions accepter cette perte, le nouveau film répondra au moins à tous les cliffhangers de The Kissing Booth 2. Nous ne pouvons pas être en colère contre une conclusion bien faite !

Etdd, si vous savez que vous aurez envie de plus d’Elle et de la bande une fois que tout sera dit et fait (pas plus que nous tous), Beth a écrit un spin-off de la nouvelle (!!!) qui se déroule après The Kissing Booth, appelé la maison de la plage. Il est publié en IRL mais si vous voulez lire le brouillon de Beth, qui est légèrement différent de la version éditée, vous pouvez le trouver ici.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Le moment est venu de dire au revoir à The Kissing Booth. Nous savons que vous allez écouter le film… mais allez-vous aussi lire les livres maintenant ?!

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Christen A. Johnson Rédacteur en chef adjoint des actualités En tant que rédacteur en chef adjoint des actualités de Cosmopolitan, Christen couvre tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io