Y aura-t-il un remake de Skyrim ? 10z viral

The Elder Scrolls 5 : Skyrim – y aura-t-il un jour un remake complet ? (photo : Bethesda)

La boîte de réception du lundi parle de donner une seconde chance à Cyberpunk 2077, alors qu’un lecteur tombe amoureux d’Hadès sur Game Pass.

Le temps d’un remake

J’étais enthousiasmé par l’annonce d’une version du 10e anniversaire de Skyrim jusqu’à ce que je lise plus en profondeur et découvre qu’il ne s’agit essentiellement que d’une réédition, avec quelques morceaux de nouveau contenu mais aucun changement substantiel. Je suppose que c’est plus que de nombreux jeux anniversaire cette année, mais c’est moins que je pense que le jeu mérite.

En ce qui me concerne, Skyrim est le meilleur jeu de tous les temps et il devrait être traité de cette façon. 10 ans semblent être la raison parfaite pour lui donner un remake, d’autant plus que ce serait une bonne excuse pour tester le nouveau moteur qu’ils utilisent pour The Elder Scrolls 6.

J’admets que cela ressemble un peu à Nintendo qui essaie et échoue à prédire leur entreprise préférée, mais je ne veux vraiment pas attendre le 20e ou le 25e anniversaire jusqu’à ce que nous ayons un Skyrim moderne. Au minimum, ils pourraient embaucher certains des fans qui ont créé des mods PC pour créer un remake officiel pour consoles. La moitié du travail serait déjà fait, et nous savons déjà que ça aurait fière allure.

Je sais, je sais… gamer intitulé. Mais je pense que quiconque joue à Skyrim nouveau en ce moment aurait du mal à comprendre pourquoi c’est si spécial s’il ne joue que les versions de console standard.

Goliath

Bord de demain

Depuis que j’ai vu la première bande-annonce de Twelve Minutes, j’attendais avec impatience et quel jeu. Je ne savais pas vraiment comment obtenir une grande partie d’une histoire dans un appartement sur une boucle de 12 minutes limiterait en quelque sorte la portée de ce que vous pourriez faire, mais il s’avère que même si la quantité de boucle que vous jouez est beaucoup plus petit, vous pouvez toujours obtenir un jeu de sept heures sans que cela ne se sente vraiment répétitif. Évidemment, cela se répète, mais comme l’histoire évolue à chaque répétition, cela ne semble pas répétitif.

C’est peut-être parce que quelqu’un l’a mentionné l’autre jour, mais cela m’a beaucoup rappelé Live Die Repeat. L’histoire est clairement très différente, mais la mise en place d’un tas de boucles essayant de ne pas mourir, apprenant à faire évoluer la configuration, puis les boucles faisant évoluer une histoire me paraissaient familières.

Tim

Qu’est-ce que l’Hadès

Je voulais juste écrire et dire à quel point Hadès est incroyable ! Je n’étais pas sûr d’aimer le jeu car je n’ai pas joué à beaucoup de jeux de ce genre, mais c’était sur Game Pass alors j’ai pensé, qu’est-ce que c’est. C’est sublime, une tonne de plaisir, de défi, une bonne écriture, d’excellentes animations, des armes amusantes, magnifiquement conçues.

Depuis que je suis retourné au travail à temps plein, j’ai eu du mal à me remettre en selle de jeu cette année, Hades m’a tout de suite racheté. C’est une balle absolue. Tous les abonnés au gamepass doivent l’essayer et si vous êtes sur d’autres plateformes, achetez-le. Vous ne serez pas déçu.

Coeur de graffiti89

Sorti mais pas conçu

Cyberpunk 2077 est de loin le meilleur jeu sur le matériel de la génération actuelle ou Stadia. Les graphismes sont incroyables, l’histoire est captivante, les éléments de jeu de rôle sont excellents, tout comme le tournage. C’est peut-être des ordures sur une PlayStation 4, mais elle n’a jamais été conçue pour cela.

J’en ai tellement marre des gens qui jouent à ce jeu qui n’y ont clairement jamais joué. Votez facilement pour le jeu de l’année. Returnal est amusant mais ce n’est rien comparé à Cyberpunk 2077. Mec, regarde quelques vidéos de gens qui y jouent, c’est incroyable sur le matériel actuel.

Anon

CG : Cyberpunk 2077 et Returnal ne sont pas sortis la même année.

Deuxième coup de foudre

Après votre week-end Reader’s Feature, je voudrais juste dire que je reçois Cyberpunk 2077 sur PlayStation 5 le 10 décembre. J’attendrai que toutes les critiques soient publiées, mais je doute qu’elles se trompent cette fois-ci, mais vous ne pouvez jamais le dire avec les sociétés de jeux de nos jours. La plupart pensent que oui, nous allons le sortir, puis essayer de le réparer, ce qui n’est pas ce qu’il devrait être. Cela devrait fonctionner parfaitement le premier jour.

C’est comme Call Of Duty qui sort et c’est toujours cassé, puis il leur faut trois mois pour le réparer et à ce moment-là, tout le monde pense au prochain Call Of Duty et commence à s’ennuyer du dernier. Mais, oui, je peux dire que je reçois Cyberpunk 2077 sur PlayStation 5 et j’espère qu’il est aussi beau qu’il en a l’air, sans gâchis.

David

CG : Que se passe-t-il le 10 décembre ? Les versions next gen n’ont pas encore de date de sortie.

Les âmes de la mort

Oui! Oui! Oui!

Pourquoi les acclamations ? Je viens de terminer la porte de la mort ! Alors que pour beaucoup, ce sera une réalisation assez banale, pour moi c’est une vraie première. J’ai trouvé ce jeu vraiment difficile à terminer et il a des comparaisons, par vous-même, avec Dark Souls. C’est pourquoi les acclamations.

Je sais que j’ai accepté le défi de terminer Dark Souls 3 et j’ai commencé, mais je voulais réchauffer les doigts et les pouces avec quelque chose hors de ma zone de confort avec cette ambiance, ce qui était certainement le cas. Cela m’a également beaucoup appris que je vais prendre dans ma tentative Dark Souls 3. Les leçons étaient la patience et la persévérance. Comme beaucoup de joueurs lorsque les choses prennent une tournure difficile dans un jeu, je mettrai en veilleuse pour ne plus jamais être revu.

Vous avez donné à Death’s Door un temps de jeu d’environ six à huit heures, mais cela m’a rapproché de 30. Je suis souvent mort, principalement par manque de patience et en essayant de précipiter chaque situation, mais j’ai persévéré, appris les attaques des boss et battu eux solidement. Ce grand éclair de MORT à, assez curieusement, mourir va être gravé dans mon cerveau pendant longtemps !

Je recommanderais certainement ce jeu à d’autres. Si vous êtes un vétéran de Dark Souls, vous le traverserez probablement, mais nous aussi, les joueurs moins doués, c’est un bon jeu. Et le temps entre la mort et la relecture est vraiment rapide ! Et une carte serait parfois utile.

Sortie sale

PS : je suis dans le sanctuaire Firelink, comment dois-je améliorer mon personnage ?

CG : C’est une question très compliquée mais le wiki devrait vous aider. Vous avez bien fait, Deaths’ Door est certainement un jeu difficile, même s’il n’est pas aussi difficile que Dark Souls.

Rêver

Très bon article de lecture sur les rêves le week-end. C’est un logiciel incroyable, mais Sony n’a absolument rien fait pour le promouvoir depuis sa sortie. Si ce n’est pas gratuit, ils ont au moins besoin d’un moyen de laisser les gens jouer aux jeux sans avoir à acheter Dreams lui-même.

Je ne sais pas pourquoi cela ne faisait pas partie de la conception dès le départ, car cela semble si évident, mais cela signifie que les seules personnes qui voient les jeux sont celles qui font déjà partie de la communauté Dreams. Je parie que 99% des propriétaires ordinaires de PlayStation n’ont aucune idée que le jeu (ou comme vous voulez l’appeler) existe même, ce qui semble un gaspillage total de ce qui pourrait être une application tueuse pour n’importe quelle console si seulement on lui donnait un petit coup de pouce .

Custénie

Hors de la niche

Heureux d’apprendre que Quake reçoit un peu d’amour le jour de son anniversaire, mais je ne m’attends pas à ce qu’il fasse sensation auprès des joueurs ordinaires, dont beaucoup n’ont probablement aucune idée de ce que c’est. J’espère cependant que l’implication de MachineGames signifie qu’un nouveau jeu axé sur un seul joueur est en route.

Quake est le roi des jeux de tir en arène, mais ce style de jeu n’a jamais vraiment été populaire dans le grand public, Halo 5 étant le plus proche. Peut-être que Halo Infinite suscitera un certain intérêt en étant gratuit. mais je ne vois vraiment pas Quake être là-haut avec Call Of Duty et Battlefield, sans parler de Fortnite.

Le mode solo a cependant été important dans les jeux précédents de la franchise et j’aimerais voir un retour au ton lovecraftien de l’original au lieu de la science-fiction générique des derniers. MachineGames serait génial pour ça, je pense, et pourrait enfin donner à la série des personnages et des histoires mémorables.

S’ils peuvent aussi ajouter un multijoueur, qu’ils ou quelqu’un d’autre fait, alors tant mieux, mais nous devons sortir Quake de l’idée d’être juste une niche car elle mérite vraiment mieux que cela.

Gokû

La boîte de réception fonctionne également

Ces anniversaires ne me touchent généralement pas, mais Devil May Cry a 20 ans ? Je considère cela comme une franchise relativement «moderne», mais je suppose que les chiffres ne mentent pas.

Casper

Je viens de vérifier et cela fait six ans depuis la dernière version principale de Saints Row, huit si vous ne comptez que Saints Row 4. Après tout ce temps, j’espère vraiment que ce redémarrage va être quelque chose de spécial.

Kerzon

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Simon Ashworth, qui demande avec quelles critiques de jeux vidéo vous êtes le plus en désaccord au fil des ans ?

Il peut s’agir de l’un des nôtres ou d’une autre source, mais lequel vous semble trop dur ou trop indulgent ? Quel score auriez-vous donné au jeu en question et sur quels éléments pensez-vous que la critique était erronée et pourquoi ?

En général, à quel point trouvez-vous les critiques que vous lisez exactes et quelle est leur importance dans votre décision d’acheter ou de jouer à un jeu ? Quel est le meilleur exemple d’une critique vous mettant sur un jeu que vous ne pensiez pas aimer ou vous aidant à éviter un jeu dont vous avez découvert plus tard qu’il n’était pas bon ?

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

Vous pouvez également laisser vos commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter.



