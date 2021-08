Y aura-t-il un renouveau de l’entourage ? Le créateur de l’émission dit…

in

Vince, Turtle, E, Drama et Ari Gold feront-ils de nouveau la fête ensemble ?

Au cours des derniers mois, il y a eu des rumeurs en ligne sur une éventuelle reprise ou redémarrage de la série humoristique à succès HBO Entourage. Le vendredi 27 août, le créateur de la franchise Doug Ellin a été interrogé sur les rumeurs lors d’une rencontre avec TMZ à Los Angeles.

“Je ne le ferais pas sans eux cinq”, a-t-il déclaré, se référant à la distribution originale Adrien Grenier, jerry ferrara, Kevin Connolly, Kevin Dillon et Jérémy piven. “Mark Wahlberg a juste besoin d’appeler HBO et d’y arriver et tout ira bien.”

La série originale d’Ellin a été produite par Wahlberg et vaguement basée sur sa vie de East Coaster essayant de réussir à Hollywood. L’émission a été diffusée pendant huit saisons jusqu’en 2011 – et le 10e anniversaire de la finale de la série aura lieu en septembre. En 2015, un film suite à Enourage est sorti.