Y aura-t-il une deuxième saison de la nouvelle série Rebelde ?

Rebelde pourrait avoir une deuxième saison sur Netflix

Récemment, le nouveau série Netflix Rebelde est sorti et a ainsi ouvert la voie à une deuxième saison, ce que beaucoup de gens attendent sans aucun doute avec impatience.

Enfin rebelle de Netflix a atteint les écrans de télévision après plusieurs années d’attente.

L’histoire ramène à l’histoire mélodramatique classique et se déroule aux nouvelles générations.

Ainsi, avec seulement 8 épisodes, ce nouveau drame pour adolescents vise à capter un public jeune et pas tellement, puisqu’il joue avec le facteur nostalgie en se remémorant avec enthousiasme la première version.

Compte tenu de cela, le public s’est demandé s’il aurait une deuxième saison, nous vous dirons donc tout ce que vous devez savoir sur Rebelde et d’autres détails de la série.

Rebelde a atteint la célèbre plate-forme Netflix, devenant rapidement le service de streaming le plus regardé quelques heures après son lancement.

Compte tenu de cela, le public s’est demandé si l’histoire aurait une deuxième saison, et bien que Netflix n’ait pas officialisé l’annonce pour le moment, on s’attend à ce qu’elle soit confirmée dans les semaines à venir.

L’histoire a terminé sa saison juste avec la route ouverte pour une deuxième saison, donc ce ne serait pas une surprise si le géant du streaming le confirmait.

Il convient de noter que la série produite par Santiago Limón est la continuation directe du feuilleton mexicain pour la jeunesse, de sorte que les références aux anciens élèves de l’Elite Way School sont immergées dans son intrigue.

Au cours de 8 chapitres, la série aborde des questions liées au swxo, aux problèmes d’adolescence et bien sûr à beaucoup de musique, puisque chaque épisode présente une comédie musicale différente.

Rebel de Netflix met en vedette Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente et Giovanna Grigio en tant que nouveaux élèves de l’école.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, ce 5 janvier, le redémarrage de Rebelde, la telenovela créée en 2004, a fait sensation parmi tous ceux qui l’ont vue.

Plus de quinze ans après son arrivée sur le petit écran, nous reverrons cette histoire, mais maintenant à travers la célèbre plateforme Netflix et avec de nouveaux personnages et une autre intrigue dans laquelle seront Celina Ferrer et Pilar Gandía.

Il est important de mentionner que plusieurs personnages sont apparus dans la telenovela Rebelde, chacun d’eux a contribué à l’histoire qui a été jouée principalement par les acteurs qui ont également participé au groupe musical RBD, mais vous vous souvenez sûrement de Celina, qui était dirigée par le l’actrice Estefanía Villareal et elle est de retour et nous vous montrons ici comment elle a changé au cours de ces années.