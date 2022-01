Y aura-t-il une revanche entre Carlos Pérez et Samuel Molina en poids léger ?

Passant en revue, comme ces jours-ci, les catégories professionnelles de la boxe espagnole, nous arrivons à poids léger.

Ici, nous voyons le CLASSEMENT NATIONAL DES POIDS LÉGERS.

En ce moment il y a 38 combattants actifs la catégorie en Espagne avec le plus de combattants, et le titre espagnol est détenu par le sévillan Carlos « Souris » Pérez (17-6-2, 2 KO). Il défendra son titre sous peu, et Samuel Molina Il a proposé un match revanche, bien qu’il n’y ait pas d’accord. Y aura-t-il une revanche ?

Qui sera le leader de cette division de poids en Espagne dans les années à venir ?