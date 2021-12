Y aura-t-il une Rose Parade en 2022 ?

. Découvrez tout sur la Rose Parade 2022 à Pasadena, en Californie.

À la suite de la pandémie de coronavirus, la célèbre Rose Parade reviendra dans les rues de la ville de Pasadena pour émerveiller tous les participants qui se réunissent à l’un des événements les plus populaires de l’État de Californie.

La Rose Parade 2022 se tiendra le samedi 1er janvier prochain. L’événement sera retransmis en direct sur Univision à partir de 8h00, heure locale de Californie.

Migbelis Castellanos, Luis Sandoval et Yarel Ramos seront chargés de présenter l’émission spéciale d’Univision de la Rose Parade 2022 à Pasadena, en Californie.

Selon les informations examinées par Univision 34, la Rose Parade 2022 sera composée de 42 chars avec plus de 18 millions de fleurs apportées de divers pays d’Amérique latine.

Les médias susmentionnés ont également mentionné que 935 bénévoles participent aux préparatifs de la Rose Parade 2022 dans une tâche ardue qui a impliqué plus de 80 000 heures de travail.

En savoir plus sur l’histoire de la Rose Parade aux États-Unis

Selon le site officiel de la ville de Pasadena, environ 800 000 personnes du monde entier visitent Pasadena pour assister au « Tournoi des roses ».

Alors que le « Tournament of Roses » est composé de plusieurs événements, les deux événements les plus connus sont le « Rose Parade » qui est présenté par Honda et le « Rose Bowl Game » présenté par Northwestern Mutual.

La Rose Parade est une tradition qui existe depuis 133 ans et rassemble les résidents et les visiteurs le jour du Nouvel An (à moins que ce ne soit le dimanche) pour voir de grands chars fleuris, d’énormes fanfares avec plus de 300 membres et des unités équestres. comme Anheuser – Busch Budweiser Clydesdales.

Le thème de la Rose Parade en 2022 est « Dream It. Crois le. Atteignez-le », ceci dans le but d’encourager l’éducation de chacune des personnes qui écoutent le défilé.

Ce qu’il faut savoir sur la Parade des roses 2022 :

JOUR DE TRANSMISSION : Samedi 1er janvier 2022.

HEURE DE TRANSMISSION: 8h00, heure locale de Californie.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

QUI PRÉSENTE LA TRANSMISSION : Le vainqueur de Nuestra Belleza Latina 2018, le Vénézuélien Migbelis Castellanos, le journaliste mexicain Luis Sandoval et la star mexicaine Yarel Ramos.

O L’ÉVÉNEMENT A LIEU : Pasadena, Californie.

O PUIS-JE ACHETER LES BILLETS : Toute personne intéressée à acquérir des billets pour la Rose Parade 2022 doit se rendre sur le site officiel de Sharp Seating Company.

Le prix de chaque billet varie de 60 $ à 110 $.

DEVISE DE LA PARADE DES ROSE 2022 : Rêve le. Crois le. Achieve it », une devise qui renvoie à l’importance de tout ce qui touche aux questions éducatives.