Y aura-t-il une saison 2 ?

Dexter: New Blood a terminé sa série acclamée le dimanche de Showtime, aidant les fans à oublier la finale controversée de Dexter. Le showrunner Clyde Phillips a maintenant la tâche de déterminer où l’histoire de Dexter Mogan peut aller ensuite, et s’il veut même continuer. Dans plusieurs interviews post-finale, Phillips a fait allusion à des avenues possibles pour plus de Dexter. Spoilers à venir pour Dexter: la finale de la saison de New Blood, « Sins of the Father ». (Pour regarder l’émission par vous-même, vous pouvez obtenir un essai gratuit de Showtime ici.)

Étant donné que New Blood a déjà été un succès pour Showtime, Phillips ne serait pas surpris si le réseau lui demandait de maintenir la franchise, même après la mort de Dexter (Michael C. Hall). La porte est ouverte pour que le fils de Dexter, Harrison Morgan (Jack Alcott) dirige une série, et Phillips est intéressé à ouvrir cette porte. Si Showtime en veut plus, Phillips est prêt à répondre à l’appel. « S’ils me demandent si j’aimerais continuer, je dirais oui », a-t-il déclaré à Deadline. « J’ai beaucoup de choses en cours, mais je laisserais tout tomber pour ça et je dirais oui en une seconde. »

Puisque Dexter est maintenant mort, la suite se concentrerait sur Harrison, que Phillips décrit comme « un personnage si compliqué » qui a déjà les graines du passager noir en lui. « Il est capable. Regardez ce retrait de Dexter à la fin, ce qu’il y a en Harrison, c’est qu’il doit tuer cet homme », a expliqué Phillips.

Harrison a également une « perspective différente » de l’autodéfense que Dexter, a noté l’écrivain. « Il apporte cette innocence juvénile et optimiste, que lui et son père sont essentiellement Batman et Robin », a déclaré Phillips. « Pensez à chaque fois que nous éliminons l’un de ces méchants combien de vies nous sauvons, que cette mauvaise personne ne va pas tuer. Dexter n’y a jamais pensé. Dexter n’éliminait les méchants que parce que c’était son code. »

Phillips a également déclaré à Collider qu’il « abandonnerait tout » pour faire un spin-off avec Harrison. « Je pense, et je souligne le mot penser, je pense que Dexter est leur atout numéro un », a-t-il déclaré. « S’ils m’appelaient et me disaient : « Nous voulons faire Harrison. Êtes-vous intéressé ? » Un peu comme lorsqu’ils m’ont appelé pour me dire : « Nous voulons redémarrer Dexter, et c’est vous le gars », je laisserais tout tomber pour le faire. »

Même s’il n’y a pas de suite pour Dexter: New Blood, il semble que Phillips soit plus qu’heureux d’avoir eu la chance de racheter la franchise après la finale largement ratée de la saison 8 de la course originale de Dexter. Dans son interview d’après-spectacle avec Hollywood Reporter, Phillips a convenu que la finale originale « avait laissé un mauvais goût » dans la bouche du public et « avait terni l’héritage » du Dexter original. « L’héritage, c’est le public », a-t-il déclaré à THR. « Je veux que le public dise : ‘J’ai été diverti ; j’ai appris quelque chose ; j’ai été stimulé ; j’ai été surpris ; j’ai eu peur et je suis satisfait.' »

L’intégralité de la série originale de Dexter et l’intégralité de Dexter: New Blood sont disponibles en streaming sur le site Web de Showtime et l’application Showtime. La finale de la série Dexter: New Blood sera également diffusée sur Showtime dimanche à 21 h HE.