Y aura-t-il une suite pour Eternals ? Voici ce que dit le réalisateur Cholé Zhao

La première du tapis rouge des Eternals a eu lieu plus tôt cette semaine, et le film MCU le plus ambitieux de Marvel de l’année est bien parti. Le film devrait battre les week-ends d’ouverture de Black Widow et Shang-Chi, qui s’en sont très bien sortis malgré la pandémie. Mais Eternals ne ressemble à rien de ce que Marvel a fait jusqu’à présent en termes d’histoires d’origine.

C’est une histoire qui est censée présenter 10 héros qui parcourent la planète depuis 7 000 ans, restant principalement hors de vue. Et c’est une histoire qui expliquera la mythologie des Eternals du MCU, remontant bien au-delà de l’aube des Avengers. Enfin, le réalisateur très acclamé Cholé Zhao, grand gagnant des Oscars de cette année, dirige l’histoire. Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas surprenant que nous parlions déjà d’une suite d’Eternals.

Pourquoi Eternals est si compliqué

Sortez du théâtre après Iron Man, et vous vouliez une suite, sans savoir à quel point le plan MCU de Marvel était énorme ni à quel point le voyage vers Endgame serait incroyable. Il en va de même pour la plupart des films MCU qui l’ont suivi. Vous voudrez également une suite pour Les Gardiens de la Galaxie, un film qui présente une équipe différente de super-héros. Mais après toutes ces années d’histoires Marvel, vous êtes déjà entraîné à vous attendre à des suites et à des croisements mettant en vedette les personnages que vous venez de découvrir dans une histoire d’origine.

La chose la plus difficile pour Marvel est peut-être de faire en sorte que le public se soucie des 10 éternels de ce film à la fois. Gagnez le public et la suite est scellée, en supposant qu’une suite soit même sur le plateau.

Nous avons 10 grands acteurs jouant 10 super-héros différents. Nous devons apprendre leurs noms, leurs pouvoirs et leurs histoires avant de pouvoir donner un sens à l’histoire des Éternels.

C’est probablement pourquoi Marvel a sorti tous ces clips Eternals ces dernières semaines, nous avons donc le temps de rencontrer les différents Eternals. Le film dure plus de 2 heures et 30 minutes parce que l’histoire est si complexe. Et nous devons nous déplacer entre différents moments pour comprendre les Éternels et l’histoire. Mais contrairement à d’autres histoires d’origine où un super-héros passe beaucoup de temps à l’écran, il n’y a que peu de temps que chacun d’eux peut obtenir.

Avec tout cela à l’esprit, il est facile de comprendre pourquoi une suite pourrait être difficile pour un projet comme Eternals. Surtout si l’on considère à quel point la phase 4 du MCU de Marvel sera occupée. C’est ce que vous penseriez avant de regarder le film. Tout change une fois que vous le voyez, cependant. Car le film laisse place à une suite. C’est selon les commentaires de Zhao après la première d’Eternals.

Les questions sur la suite des Eternals

Zhao a parlé à The Playlist de son premier film Marvel, et c’est là qu’elle a abordé une question sur une suite potentielle d’Eternals. Elle a expliqué qu’elle reviendrait pour faire un autre film Eternals « dans une seconde »:

Ce que j’ai aimé dans la réalisation de ce film, c’est qu’il est si proche de l’origine du MCU qu’il aura également une grande répercussion pour faire avancer le MCU. Avec ces deux-là comme sécurisés, nous pouvons jouer et faire ce que nous voulons et faire un film autonome solide et tout laisser sur la table. Je serais de retour dans une seconde pour travailler avec l’équipe de Marvel, c’est sûr. Alors on verra.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons dire que Eternals aura des répercussions importantes sur le MCU. Plus Marvel le dit, plus c’est excitant. De plus, il est important de noter que Zhao n’est pas seulement le réalisateur du film. Elle a présenté l’histoire à Kevin Feige & Co., et elle obtient également un crédit de scénario. Elle a expliqué dans la même interview comment elle a décroché le poste :

Je pense que j’ai commencé le pitch avec une photo d’une macro photo de sable. Si vous recherchez une « macro photo de sable » sur Google, c’est assez incroyable. Et puis j’ai commencé à citer un poème de William Blake. Je pense que c’est peut-être ça, et ce poème résumait ma vision du film, surtout visuellement. Et je pense que ça l’a vraiment intrigué.

Ainsi, Zhao a façonné l’histoire d’Eternals plus que de nombreux autres réalisateurs de MCU avec leurs projets. Elle doit avoir une idée des accords dont le film avait besoin pour l’avenir du MCU et de la manière de configurer la finale pour qu’une suite soit toujours possible.

Les gros spoilers

Si vous avez lu tous les spoilers d’Eternals, vous savez déjà ce qui se passe dans le film et comment il se termine. Cette grosse fuite de complot qui a fait surface en ligne il y a des mois. Et il suffit de vous dire qu’une suite d’Eternals est une possibilité très réelle. Surtout maintenant qu’un certain camée Eternals n’est plus qu’une rumeur.

Eternals ouvre le 5 novembre. En attendant de voir une image beaucoup plus grande de la mythologie MCU, voici comment profiter de tous les films Marvel actuels dans le bon ordre.