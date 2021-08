Y aura-t-il une version explicite pour Donda ? Les fans demandent après la sortie de l’album

Après des mois d’attente, Donda est enfin sortie ! Cependant, de nombreux fans se demandent s’il y aura une version explicite de l’album.

Kanye taquinait la libération de Donda depuis des mois. Cependant, la seule chose que les fans n’arrêtaient pas d’entendre concernait la soirée d’écoute.

Après des semaines et des semaines d’attente, le rappeur a finalement sorti son album le dimanche 29 août. Peu de temps après, il a affirmé qu’il avait été libéré sans sa permission. Malgré cela, les fans étaient heureux de pouvoir enfin entendre sa nouvelle musique.

Y aura-t-il une version explicite pour Donda ?

Selon Distractify, Donda a également la possibilité d’avoir une version explicite. Le point de vente déclare qu’il est probable que le rappeur ait décidé de laisser tomber une version propre pour la pièce radio.

Dans le passé, plusieurs musiciens ont eu deux versions de chansons, l’une claire et l’autre explicite. En gardant cela à l’esprit, nous ne serons pas surpris si une autre version de l’album est abandonnée.

Il est important de noter que l’équipe d’écoute de Kanye avait la version explicite des chansons. À en juger par cela, il est fort probable que le rappeur envisage de les publier à un moment donné.

Qu’a dit le rappeur à propos de la sortie ?

Après la sortie de Donda sur toutes les plateformes de streaming, Kanye a affirmé que l’album avait été abandonné sans sa permission.

Dans une publication sur Instagram, il a écrit: “UNIVERSAL A MIS MON ALBUM SANS MON APPROBATION ET ILS ONT BLOQUÉ LA PRISON 2 D’ÊTRE SUR L’ALBUM.”

Comme l’a dit Kanye, lorsque l’album est sorti, Jail 2 n’était pas disponible. Cependant, après quelques heures, la chanson a été ajoutée. La chanson de Kanye Jail était entourée de controverse depuis qu’il a été révélé que Marilyn Manson et DaBaby y figuraient.

Marilyn s’est retrouvé dans l’eau chaude plus tôt cette année après avoir été accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes. Pendant ce temps, DaBaby a été «annulé» sur les réseaux sociaux pour les prétendus commentaires homophobes qu’il a tenus lors de Rolling Loud. Malgré cela, Kanye a décidé d’avoir la chanson dans son album.

Artistes figurant sur la tracklist

Les artistes suivants figurent sur le 10e album studio de Kanye :

