Y aurait-il des élections anticipées ? Comment Boris a commencé à se préparer | Politique | Nouvelles

Les prochaines élections générales ne devraient pas avoir lieu au Royaume-Uni avant 2024, et après que Boris Johnson et les conservateurs ont remporté une majorité écrasante lors du vote de 2019, il peut sembler surprenant qu’ils envisagent un scrutin plus tôt. Mais les rumeurs d’élections anticipées ont persisté, augmentant ces dernières semaines alors que le siège de la campagne conservatrice (CCHQ) renforce ses effectifs.

La semaine dernière, le CCHQ a nommé un nouveau directeur des communications, selon Politico.

Alex Wild, ancien conseiller spécial du ministre de l’Intérieur Priti Patel et de l’ancien secrétaire à la Justice Robert Buckland, devrait assumer le rôle avec « de l’énergie et du dynamisme ».

Cette décision complète la préparation au sein du CCHQ après que Ross Kempsell a été nommé directeur politique plus tôt cette année et que Lucy Noakes est devenue SpAd du nouveau président Oliver Dowden.

Alors, ces mouvements indiquent-ils un parti travaillant furieusement en arrière-plan pour se préparer à une élection anticipée, ou un parti gardant simplement sa meilleure équipe ensemble ?

Lee Cain, un ancien directeur des communications de Downing Street, a déclaré à PRWeek : « C’est une décision vraiment astucieuse de mettre [Alex Wild] dans ce rôle.

« Dans ce travail, vous voulez quelqu’un qui a très faim et qui est motivé et qui peut vraiment se battre contre le parti travailliste d’un point de vue politique, ce qui, je pense, est probablement quelque chose qui manque un peu au CCHQ. »

Il a ajouté: « Il apportera beaucoup d’énergie et beaucoup de dynamisme. C’est un conducteur d’histoire créatif naturel et très apprécié du Lobby. »

M. Cain a décrit M. Wild comme « bien aimé et très compétent », devrait jouer un « rôle clé au numéro 10 » et servira de pont entre Downing Street et le CCHQ.

Et Gilkes Kenningham, ancien directeur des communications du Parti conservateur, a déclaré qu’il s’agissait d’un « moment clé » pour les conservateurs « pour enfoncer leur avantage concurrentiel sur les travaillistes, pour s’endurcir et se préparer pour la campagne ».

Cette nouvelle survient alors que le Premier ministre poursuit ses efforts pour prendre le contrôle du moment où une élection est rappelée entre ses mains.

En septembre, les députés ont voté pour approuver le projet de loi sur la dissolution et la convocation du Parlement, qui abroge les lois introduites en 2011 pour fixer chaque législature à cinq ans.

Le projet de loi est toujours en cours d’examen avant de devenir une loi, mais s’il reçoit le feu vert, il verra l’abrogation de la loi sur le Parlement à durée déterminée (FTPA) et donnera à Boris Johnson le pouvoir de déclencher des élections quand il le souhaite.

La FTPA est une loi qui stipule que des élections générales doivent avoir lieu tous les cinq ans, sauf circonstances particulières, comme en 2017, lorsqu’une majorité de députés a approuvé une élection anticipée qui a vu Theresa May perdre sa majorité.

Cependant, une élection anticipée ne devrait pas surprendre la nation trop tôt – les spéculations à Westminster persistent selon lesquelles le pays sera appelé à voter en 2023 lorsqu’un examen des limites de la circonscription devrait être publié.

Plus tôt ce mois-ci, le président conservateur Oliver Dowden a refusé d’exclure une élection anticipée.

S’adressant à Sky News lors de la conférence du Parti conservateur début octobre, M. Dowden a déclaré que M. Johnson lui avait dit de « s’assurer » que le parti était « prêt à organiser des élections chaque fois qu’elles se présenteraient ».

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifierait une élection générale anticipée, il a déclaré: « Pour le moment, nous nous concentrons absolument sur la tâche de nous assurer que nous livrons au peuple britannique.

« Je peux assurer que le Premier ministre, le chancelier, le ministre de l’Intérieur, ils ne spéculent pas sur les élections.

« Jour après jour, les manches sont retroussées. Ils se concentrent sur ce qui compte pour les gens. »

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau pour la troisième fois s’il y aurait des élections générales en 2023, M. Dowden a déclaré: « Ce n’est pas mon travail de déclencher des élections.

« Nous savons très bien que le cycle électoral habituel nous mènerait jusqu’en 2024, mais cela dépend entièrement du Premier ministre. »

Mais alors que le peuple pourrait être appelé à faire son devoir dans les urnes, il y a de fortes chances qu’il n’en soit pas trop content.

Un récent sondage de YouGov montre qu’au 26 septembre, 51% des sondages ont déclaré qu’il ne devrait pas y avoir d’élection avant le scrutin prévu pour 2024.

Seuls 28 % pensent qu’il devrait y avoir des élections anticipées, selon le sondage.