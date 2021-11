« Y avait-il vraiment un défaut ? C’est très subjectif. Et je l’ai sifflé parce que ça rétablissait l’équilibre »

11/05/2021 à 07:43 CET

Luis Herrero

L’arbitre Mark Klattenburg a reconnu son erreur lors du but de Ramos en finale de la Ligue des champions 2016 figurait sur le tableau de bord. Il l’a fait, comme il l’a expliqué dans l’émission télévisée « Le nom du maillot brésilien & rdquor ;, pour rattraper l’erreur qu’il a commise avec le premier but du Real Madrid. À l’époque, il avait décidé de souligner le penalty de Pepe sur Fernando Torres, mais il a maintenant décidé de clarifier comment il en est venu à prendre une décision aussi controversée.

Bref, le penalty était une forme de compensation pour l’Atlético de Madrid. « J’ai eu beaucoup de chance dans cette finale, car On m’a présenté une pénalité de ceux qui sont 50/50. Torres était clairement devant Pepe, très clairement, et il y a eu une faute. Y avait-il vraiment un manque ? C’est très subjectif. ET Je l’ai sifflé parce que ça rétablissait l’équilibre, puisque Madrid avait déjà eu sa chance avec ce but hors-jeu « .

Klattenburg poursuit : « Je Je savais que Bale l’avait touchée au milieu, ce qui a permis à Ramos de marquer facilement 1-0 hors-jeu. J’ai donc demandé à mon assistant s’il y avait eu cette touche après le coup franc. Il était totalement paralysé. Nous n’avions aucune technologie et avons dû redémarrer le jeu. J’ai finalement repris la communication avec mon assistant et il m’a dit que le microphone et les écouteurs avaient cessé de fonctionner à ce moment-là. J’étais très confus. C’était une décision très difficile », a déclaré l’arbitre.

De plus, l’erreur ultérieure de Griezmann a été un certain soulagement pour l’arbitre, car les fans d’athlétisme se sont davantage concentrés sur lui et son rôle dans le match est donc passé plus inaperçu : « Alors Griezmann tire et frappe la barre transversale et je me suis dit : ‘Wow, c’est mon jour, c’est un jour parfait pour un arbitre. L’Atlético a clairement eu l’occasion d’égaliser le hors-jeu et ils l’ont raté. Et maintenant ils vont m’en vouloir mais ils ne peuvent pas car Griezmann a eu la chance de gagner le penalty. « Malgré toute la polémique, l’Atlético a réussi à égaliser grâce à Carrasco. C’est après les prolongations, déjà en pleines pénalités, que L’erreur de Juanfran a décidé de la finale en faveur de son éternel rival.