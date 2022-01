Y-Brush 2, la brosse à dents révolutionnaire en forme de prothèse

01/04/2022 à 22:34 CET

Ont réussi deux ans depuis que Y-Brush a commencé à distribuer, offrant aux gens une façon différente de se nettoyer les dents. L’appareil en forme de dispositif de retenue est rempli de poils en nylon que vous mettez dans votre bouche et promettent de désinfecter vos dents en seulement 10 secondes. Aujourd’hui, au CES 2022 de Las Vegas, la société présente le concept de son appareil de deuxième génération qui offrira bien plus que son prédécesseur.

Le nouveau concept Y-Brush a des poils des deux côtés du dispositif de retenue, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin de sortir l’appareil et de le retourner pour faire la moitié inférieure de la bouche. Au lieu de cela, il vous suffit de le déplacer légèrement sur les côtés pour assurer une couverture parfaite. Mais surtout, au lieu d’un seul programme, ce nouveau modèle offrira six modes de vibration, y compris le soin des gencives, le blanchiment et le polissage.

Il a une base de charge inductive. Nous pouvons également utiliser une application qui nous permettra de configurer différents programmes selon vos habitudes de brossage.