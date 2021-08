Y: L’émission télévisée The Last Man arrive enfin et a l’air incroyablement bien dans la première bande-annonce

La série de bandes dessinées Y: The Last Man de Brian K. Vaughan et Pia Guerra est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures du médium, racontant l’histoire d’un événement cataclysmique qui provoque la mort soudaine de tous les êtres sur Terre avec le chromosome Y, à l’exception d’un humain mâle nommé Yorick Brown et son singe de compagnie, Esperluette.

Après avoir passé plus d’une décennie comme l’une des propriétés les plus recherchées d’Hollywood et avec de nombreuses tentatives infructueuses pour porter l’histoire à l’écran, Y: The Last Man obtient enfin le traitement en direct, grâce à une nouvelle série télévisée de FX et Hulu.

Avec Y: The Last Man diffusé sur Hulu aux États-Unis et dans le monde via Disney Plus Star à partir du 13 septembre, FX a décidé de nous mettre encore plus en appétit en laissant tomber la toute première bande-annonce de l’émission, prouvant une fois pour toutes que oui, ce se passe vraiment. Vous pouvez consulter la bande-annonce de Y: The Last Man ci-dessous.

Analyse : la série rendra-t-elle justice au comique ?

Sur la base de la bande-annonce ci-dessus, l’adaptation de Y: The Last Man par FX semble avoir cloué la vision de la bande dessinée Vertigo d’un andricide mondial qui plonge la population mondiale vers son extinction inévitable.

Il semble que la showrunner Eliza Clark (Animal Kingdom, The Killing) et son équipe créative traitent le matériel avec le sérieux approprié, montrant à quel point la dévastation se produirait immédiatement.

Le spectacle semble également parfaitement coulé, avec Ben Schnetzer (Warcraft: The Beginning, The Book Thief) dans le rôle titre, aux côtés de Diane Lane (Batman v Superman: Dawn of Justice) dans le rôle de la mère de Yorick, la sénatrice Jennifer Brown, et Olivia Thirlby (Dredd , The Wackness) et sa sœur ambulancière, Hero Brown.

Si les créateurs de la série jouent leurs cartes, Y: The Last Man pourrait finir par être un mégahit de niveau Walking Dead. Bien sûr, nous devrons attendre le 13 septembre pour voir si la série rend justice à la bande dessinée.