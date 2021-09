Y: The Last Man Cast: Où vous avez déjà vu les acteurs de Hulu

Olivia Thirlby (Héros Brown)

En tant que Hero Brown, la sœur ambulancière de Yorick, Olivia Thirlby joue un personnage qui sauve des vies dans Y : The Last Man. Auparavant, Thirlby jouait Lucy Kittridge dans Goliath d’Amazon Prime. De plus, l’actrice de télévision est apparue dans Kidnapped, Bored to Death et The L Word: Generation Q. De plus, Thirlby a prêté sa voix à l’éphémère Good Vibes de MTV.

De plus, en dehors de la télévision, Olivia Thirlby est surtout connue pour ses performances dans Juno, Dredd, The Darkest Hour, Margaret, United 93 et ​​The Wackness. Ses autres crédits cinématographiques incluent Snow Angels, No Strings Attached, The Stanford Prison Experiment, Chappaquiddick, Welcome to Happiness, Nobody Walks, 5 to 7, Above the Shadows, Solitary Man, The Secret, What Goes Up et Just Before I Go. En outre, Thirlby peut également être vu dans Love Comes Lately, White Orchid, Damascus Cover, Between Us, The Wedding Ringer, Red Knot, Being Flynn, Breaking Upwards, The Answer Man, Uncertainty et New York, I Love You. Ensuite, elle tourne actuellement You Above All.