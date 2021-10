Y : The Last Man éliminé par FX après une seule saison

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Y : The Last Man a été annulé par FX après une seule saison, a confirmé son showrunner.

Le drame de science-fiction, diffusé sur Disney Plus au Royaume-Uni, n’est arrivé qu’en septembre mais ne reviendra pas pour de nouveaux épisodes via FX sur Hulu.

La showrunner Eliza Clark a confirmé la nouvelle dimanche, tout en révélant qu’elle espérait que l’émission se poursuivrait sur un autre réseau.

Écrivant sur Twitter, elle a déclaré: » Nous avons appris que nous n’irons pas de l’avant avec FX sur Hulu pour la saison 2 de Y: The Last Man.

« Je n’ai jamais été aussi engagé dans une histoire de ma vie, et il reste tellement plus à raconter. »

Chaque épisode de la saison a été réalisé par des femmes et les chefs de département travaillant sur le programme sont également majoritairement des femmes.

« Nous avions une équipe d’artistes brillants, diversifiée en termes de genre, dirigée par des femmes à presque tous les coins de notre production. Producteurs, scénaristes, réalisateurs, directeurs de la photographie, conception de production, conception de costumes, coordination de cascades, et plus encore.

« C’est la chose la plus collaborative, la plus épanouissante et la plus belle à laquelle j’ai jamais participé. Nous ne voulons pas que cela se termine », a ajouté Eliza.

Ben Schnetzer incarne Yorick Brown, le dernier homme titulaire (Photo: FX)

Basé sur la célèbre série de romans graphiques du même nom de Brian K. Vaughn et Pia Guerra, le spectacle se déroule dans un monde post-apocalyptique où un événement mystérieux a anéanti tous les mammifères porteurs d’un chromosome Y, à l’exception d’un homme cisgenre, Yorick Brown (Ben Schnetzer).

Plus : Disney



La série a suivi les survivants alors qu’ils essayaient de comprendre ce qui s’était passé et de construire quelque chose de mieux à partir de ce qu’ils avaient perdu.

Diane Lane, Ashley Romans, Olivia Thirlby, Juliana Canfield, Elliot Fletcher, Marin Ireland, Amber Tamblyn et Diana Bang sont également à l’affiche de la série.

Y: The Last Man est disponible en streaming maintenant sur Disney + au Royaume-Uni

