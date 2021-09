Y2K, Mom Jeans, Bobs et plus – WWD

L’an 2000 et la mode nostalgique continuent leur règne parmi la génération Z.

Un nouveau rapport de Google montre les recherches de mode les plus tendances de l’année parmi la génération, qui, selon le Pew Research Center, comprend les personnes nées entre 1997 et 2012. la première place. Il est suivi de « esthétique grunge », « esthétique Y2K », « esthétique douce fille » et « esthétique vieil argent ».

Le rapport a également détaillé les pics et les sommets historiques des tendances de recherche de mode de la génération Z. La mode et le maquillage « Y2K » – qui font référence aux styles popularisés au début du mois d’août comme les survêtements en velours Juicy Couture, les chapeaux Ed Hardy et les manucures françaises, entre autres tendances – ont connu un pic de plus de 1 250 % l’année dernière sur Google. Les recherches associées comprenaient celles de survêtements, de sweats à capuche zippés squelettes, de jeans taille basse, de tee-shirts pour bébés et de minijupes.

Parmi les autres articles qui ont connu un pic dans les recherches sur Google, citons les chapeaux de camionneur (augmentation de 750 %), les robes à enfiler (augmentation de 180 %), les pinces à griffes (augmentation de 250 %), les jeans mom (augmentation de 600 %) et les chaussures à plateforme (augmentation de 450 pour cent).

Le rapport a également montré les cinq marques de mode les plus tendances parmi la génération Z. La liste a classé le détaillant de mode rapide Edikted à la première place, suivi par la marque socialement consciente Cider, le détaillant de mode australien Verge Girl, la marque de mode Adika et Victoria’s Secret. .

Pour les cheveux, les mulets et les coupes de loup ont atteint un record. Parmi les coiffures, les franges rideaux se classent en tête, suivies des mulets, des coupes de cheveux « E-boy », de la coiffure ailes et des coupes de cheveux « soft boy ».

