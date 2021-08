Y2mate s’arrête officiellement dans plusieurs pays

Y2mate, l’un des plus grands convertisseurs YouTube en MP3 au monde, l’arrête soudainement dans plusieurs pays.

Y2mate est officiellement hors ligne, du moins aux États-Unis et en Australie. Le site, sur y2mate.com, est l’un des plus grands convertisseurs YouTube en MP3 (ou « rippers de flux) au monde. « Notre service a été interrompu depuis le 1er août 2021. Merci à tous. l’équipe Y2mate », lisait le site basé aux États-Unis au 1er août.

Il n’est pas clair si des fermetures se produisent également dans le monde, bien que Digital Music News ait pu confirmer des fermetures aux États-Unis (où nous sommes basés) et en Australie (sur la base d’un rapport d’utilisateur). Mais depuis le 2 août, le site reste disponible dans d’autres pays, notamment des pays européens comme l’Allemagne, les Pays-Bas, les pays d’Amérique du Sud, l’Argentine et le Brésil, et des pays asiatiques comme Singapour et la Corée. Cependant, ces installations pourraient bientôt être fermées.

En Australie, un utilisateur a signalé que le site n’est pas disponible. Au lieu de la page habituelle, le message suivant apparaît : « L’accès à ce site Web a été désactivé par une ordonnance de la Cour fédérale d’Australie car il enfreint ou facilite la violation du droit d’auteur. 1800 086 346 pour information.

La fermeture semble être le résultat d’une bataille de longue date avec la RIAA, qui représente les principales maisons de disques Universal Music Group, Warner Music Group et Sony Music Entertainment.

En mai 2019, Digital Music News a signalé pour la première fois que la RIAA avait lancé une attaque majeure contre Y2mate, en particulier en émettant des assignations à comparaître contre le titulaire de nom de domaine Namesecure et CDN Cloudflare.

Cela peut avoir fait partie d’une attaque beaucoup plus large contre le ripper de flux vidéo dans plusieurs pays du monde. Mais il n’est actuellement pas clair si Y2mate est fermé dans des pays spécifiques ou fait face à un arrêt mondial complet.

Selon SimilarWeb, le stream-ripper attire plus de 128 millions de visiteurs par mois. Ses plus grands marchés sont – ou étaient – ​​les États-Unis, le Mexique, l’Inde, le Japon et la Colombie, selon le traqueur de trafic Web.

Plus au fur et à mesure que cela se développe.