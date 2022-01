« Ya chole, non? »: L’actrice Regina Blandón explose contre les anti-vaccins – El Sol de México

L’actrice mexicaine, Regina Blandón a utilisé ses réseaux sociaux pour manifester contre les anti-vaccins, qu’il a invité faites-vous vacciner pour continuer à lutter contre le Covid-19.

C’était à partir de son compte Instagram, où le protagoniste de ‘La famille peluche’ a raconté que l’un de ses les amis les plus proches ont reçu leur dose de rappel, et en attendant au centre de vaccination, il a assisté à des activités de loisirs pour divertir les gens.

️ À quel point Alejandra Guzmán est-elle sérieuse? La rockeuse dévoile son état de santé actuel

C’est là qu’il a profité de l’occasion pour exprimer ce qui suit :

« Et maintenant, les gens qui sont antivaxer (antivacunas) et qui ne veulent pas se faire vacciner, maintenant, déjà chole, non ? Autrement dit, le Covid les frappe plus fort et tout le monde l’a en ce moment, ils ne peuvent pas traverser les frontières, ils ne peuvent pas entrer dans les lieux, c’est un peu égoïste, vraiment, car c’est la seule façon de s’en sortir. Alors s’il te plait, ne sois pas comme ça »dit l’actrice.

De plus, le joueur de 31 ans a profité de l’occasion pour plaisanter sur la situation et a déclaré que si le vaccin a quelque chose qui cause des dommages aux individus, ce seront bientôt les personnes « drôles » qui mourront, et non les « ennuyeuses » ‘, faisant référence à ceux qu’ils ne veulent pas se faire vacciner.

Il faut se rappeler que, l’actrice Récemment récupéré d’une contagion de coronavirus.

« De plus, vous dites qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec le vaccin, et nous mourons tous. Eh bien, nous mourons tous, vous vous faites vacciner et vous allez vous retrouver seul et avec des gens très ennuyeux, antivaxer, vraiment. Alors mort nous serons bien mieux lotis que toi qui vas être seul avec (ces) gens. Ne sois pas comme ça ! « dit-il pour conclure.

Situation actuelle du Mexique face à la pandémie de Covid-19

Selon la dernière déclaration technique du Secrétaire de Santé daté dans le passé Samedi 8 janvier, 4 millions 113 mille 789 cas d’infections cumulées de Covid-19 ont été signalés, en plus d’un bilan total de 300 mille 303 décès dus à cette maladie.