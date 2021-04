YA Drama #FBF place Ashley Judd dans le rôle principal

Variety rapporte exclusivement, #FBF, Ashley Judd (La série divergente: insurgé) jouera le rôle de chef de famille dont les appareils intelligents seront commutés avec ceux de leur fille. Cree Cicchino joue le rôle d’Anne, qui prend accidentellement l’ordinateur portable de sa mère au lieu du sien lorsqu’elle rend visite à son père dans le New Jersey. L’adolescente se rend compte qu’avec l’ordinateur portable de sa mère, elle peut réparer leur vie en se faisant passer pour elle pour sauver le mariage de ses parents. Une histoire de Cendrillon Le réalisateur Ilyssa Goodman dirige le film avec un scénario co-écrit par Ashley Peter (Émission du matin).

CONNEXES: La saison 2 de l’émission du matin ajoute Julianna Margulies

Il est rapporté que le film sera tourné et filmé suivant des restrictions dans le style de Recherche et Héberger. Les acteurs enregistreront leurs scènes sur place à Nashville, Los Angeles, Anaheim et New York depuis leur domicile.

De plus, le film mettra en vedette Kylee Russell (DES MORTS-VIVANTS), Emily Skinner (Andi Mack), Ciara Riley Wilson (Kim Possible), David Barerra (Génération Kill) et Maria Canals-Barerra (les Sorciers de Waverly Place).

Timur Bekmambetov, Adam Sidman et Vicky Petela de Bazelevs sont producteurs. Le film est produit par Maria Zatulovskaya chez Bazelevs avec Neil Elman, Hannah Pillemer, Tony Vassiliadis et Fernando Szew chez MarVista Entertainment. Ainsi que Peter Bevan, Tomás Yankelevich et Mariana Sanjurjo à Particular Crowd.

CONNEXES: The Thief: Disney adaptera le roman fantastique de Megan Whalen Turner à YA

L’image YA #FBF fait partie d’un accord multi-images entre MarVista et Particular Crowd. La distribution mondiale sera gérée par MarVista aux côtés d’Endeavour Content en dehors de LATAM, où il sera diffusé sur les plateformes WarnerMedia.

Judd est représenté par WME, Anonymous Content and Gang, Tire, Ramer, Brown et Passman. Cicchino est remplacé par Circle of Confusion, A3 Artists Agency et Chad Christopher en tant que Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson et Christopher.