Yabusele, Kurucs… La NBA franchit une nouvelle fois le pas vers le Real Madrid

Le renforcement nécessaire du Real Madrid pour le poste d’attaquant est l’un des casse-tête des dirigeants du club pour la saison qui entrera à partir de septembre. Celui des bases, avec Heurtel en réserve et avec Williams-Goss occupant l’espace qui avait été réservé à Henri, semble résolu. Oui Vincent Poirier, le pari d’aider Walter Tavares en peinture, c’est une réalité depuis quelques semaines. Les efforts sont concentrés sur la recherche d’un joueur de qualité qui peut aider les nationaux Alberto Abalde et Rudy Fernández et qu’il peut même jouer des minutes en tant qu’attaquant, comme il l’a fait Pont Gabriel. Mais il y a des obstacles.

La NBA, comme lorsqu’il est venu prendre Campazzo et quand il a surpris avec l’appel à Plate-forme, marquer les temps. Il le fera avec tout le marché de l’Euroligue, mais c’est surtout délicat pour Madrid dans cette situation. Parce que? Deux objectifs sont plus éloignés qu’ici. D’autres équipes, comme Baskonia avec Rokas Giedraitis ou le Barça et le Zenit avec Kévin Pangos, ils subiront aussi l’attente, mais dans le cas des blancs Guerschon Yabusele et Rodions Kurucs Ils attendent une offre de la NBA à l’ouverture du marché et il semble difficile qu’ils acceptent une proposition en Europe avant. Ce ne serait pas un grand obstacle si la saison NBA avait été normale, mais cela ne l’a pas été ; délais raccourcis pour terminer avant JJ.OO. et ramener la prochaine campagne au calendrier habituel d’octobre à juin qui a été déséquilibré par le COVID-19[feminine. Le marché des agents libres s’ouvre le 2 août (signatures, à partir du 6), déjà tard pour le planning des géants européens, et ces types de joueurs doivent toujours attendre un peu plus longtemps pour voir s’ils trouvent un trou dans le championnat américain.

Dans le cas de Yabusele, il était déjà clair qu’il attendrait pour revenir en NBA et, sinon, la priorité était le Real Madrid. Il aime aussi Kurucs, en NBA jusqu’à ce printemps et une équipe de jeunes pour un Barcelone qui maintient ses droits pour l’Europe, mais son agent, Arturs Kalnitis, assure qu’il ne prendra aucune décision sur son avenir avant l’arrivée d’août et l’option américaine. est activé. .

N’oubliez pas un nom dans toute cette dentelle aux fuseaux. Nikola Kalinic, un Serbe du Valencia Basket, était l’un des favoris de la direction du Real Madrid et sa continuité dans l’équipe actuelle, étant hors de l’Euroligue, est plus que remise en question. Le droit de premier refus est, dans ce cas, ce qui la sépare de la capitale de l’Espagne. L’indécision de Yabusele et Kurucs pourrait pousser les meringues à décider de faire un effort pour lui.