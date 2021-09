Yacht Rock : une cargaison de plaisirs pas si coupables

Même certains de ceux qui se sont inscrits aux subtilités du sous-genre de ce qui est devenu connu sous le nom de yacht rock peuvent considérer qu’il s’agit d’un phénomène verrouillé dans le temps. Certes, ses principaux protagonistes ont d’abord jeté leur subtile sophistication soft-rock dans les années 70 et 80, mais ses échos mélodiques se font encore entendre toutes ces décennies plus tard.

Peut-être de manière inhabituelle, l’expression elle-même a été inventée comme une sorte de châtiment léger du rock destiné aux adultes qui semblait exsuder une opulence privilégiée : des jours dans des studios d’enregistrement coûteux suivis de voyages hédonistes sur des yachts privés, généralement dans le sud de la Californie. La série télévisée Web du milieu des années 2000 qui parodiait le style de vie s’appelait même Yacht Rock; l’un des plus grands succès d’un des principaux représentants du son, Christopher Cross, était, bien sûr, “Sailing”.

La récente résurgence de la longue carrière d’un autre incontournable, Michael McDonald, témoigne de la durabilité d’un style qui, après tout, était fondé sur la musicalité et le mélodisme de premier ordre. Près de 40 ans après que lui et son collègue Kenny Loggins, principe du yacht rock, ont co-écrit et interprété “This Is It”, lauréat d’un Grammy, le duo a reçu les éloges d’une collaboration avec le célèbre bassiste de jazz-funk moderne Thundercat, sur son piste « Montrez-vous le chemin ». Avant cela, l’apparition de McDonald’s avec Thundercat au Coachella Festival 2017 a été une sensation virale.

Mettre les voiles

Comme d’autres sous-genres issus d’un style existant, tout comme Americana fait du pays, le point de départ du yacht rock est un sujet de débat sans fin. Certains l’entendent dans le soft rock du début des années 70 de Bread et des tubes comme “Guitar Man”, ou dans Seals & Crofts, le duo de la même période dont le Top 10 américain de 1973 “Diamond Girl” et sa suite, “We May Never Pass This Way (Again) » sont des yacht rock purs, élégants, élégamment joués et harmonisés.

Au fur et à mesure que les années 70 progressaient et que la radio album rock devenait un média de plus en plus puissant dans le secteur de la musique aux États-Unis, la production en studio augmentait avec les budgets pour la financer. Les citadelles haute fidélité telles que Sunset Sound et Ocean Way étaient l’incarnation de l’hédonisme de Los Angeles de l’époque et ont accueilli de nombreux artistes que nous célébrons ici. C’est peut-être la combinaison de l’indépendance financière et de l’environnement ensoleillé qui a donné naissance au phénomène, mais c’était une musique qui ne sonnait pas seulement opulente – elle vous faisait vous sentir en quelque sorte plus urbain rien qu’en l’écoutant.

L’auteur-compositeur-interprète californien Stephen Bishop était un autre des artistes qui deviendra rétrospectivement une partie de ce que nous pourrions appeler le yachting club. En effet, il est important de souligner que « yacht rock » n’était pas un terme qui existait à l’époque de la création de la musique. Le premier album acclamé de Bishop en 1976, Careless, était une classe de maître dans la musique pop bien conçue pour ceux qui ne s’accrochent plus aux paroles de chaque pin-up des charts. Sa ballade d’ouverture d’appel d’offres, « On And On », qui a culminé juste en dehors du Top 10 américain et atteint la deuxième place du classement Easy Listening, en est un excellent exemple.

Faire des vagues

McDonald, pour sa part, se verrait accorder l’honneur discutable de la chanson thème Yacht Rock avec son tube solo «Sweet Freedom», mais avait auparavant été un élément clé du mouvement inconscient en tant que membre des Doobie Brothers. Le double monument primé aux Grammy “What A Fool Believes”, encore une fois écrit par McDonald avec Loggins, se dresse fièrement dans ce temple de la renommée. De même, Toto, un autre groupe de maîtres artisans de studio dont le stock critique et commercial a de nouveau augmenté ces derniers temps, a défendu tous les principes du yacht rock avec des morceaux tels que “99” et l’immortel “Africa”.

Cette carte de visite du soft-rock de 1982 provient de l’album Toto IV, qui a en effet été enregistré en partie à Sunset Sound et à Ocean Way. Mais Dan d’acier, l’un des groupes à prouver que le yacht rock pouvait venir d’autres régions des États-Unis où le style de vie était moins pratique, a peut-être apporté sa plus grande contribution au sous-genre après le retour de Walter Becker et Donald Fagen sur leur côte est natale.

Après leur incarnation initiale en tant que groupe live, Steely Dan était bien établi dans leur cocon incomparable de production en studio immaculée lorsqu’ils sont revenus dans l’Est. C’était après avoir enregistré le superbe de 1977 Aja, l’album qui annonce leur exploration toujours plus poussée des influences jazz. Les fans et les critiques du groupe ont tous deux utilisé le même mot à leur sujet, perfectionnisme : certains comme un compliment, d’autres comme une accusation. Mais les années 1980 tout aussi impressionnantes Gaucho était leur chef-d’œuvre de yacht rock.

Effet d’entraînement

Dans une phrase aussi subjective, d’autres artistes considérés par certains comme des représentants du yacht rock, tels que Daryl Hall & John Oates, Journey, les Aigles, ou même Gordon Lightfoot du Canada, sont considérés par d’autres comme inappropriés d’un point de vue créatif ou géographique, ou tout simplement trop courants pour sortir de la terminologie excessive de l’AOR.

Mais un nombre important d’autres artistes, dont les noms sont moins cités aujourd’hui, ont connu leurs plus belles heures dans le paysage pop de la fin des années 70 et du début des années 80 que nous avons visité ici. Amy Holland a remporté une nomination aux Grammy Awards du meilleur nouvel artiste en 1981, aidée par “How Do I Survive”, écrit par McDonald, dont elle est devenue l’épouse peu de temps après. Robbie Dupree, un garçon de Brooklyn de naissance, a également incarné le style avec son tube américain de 1980 “Steal Away”. Puis, en 1982, America, le groupe connu pour son rock harmonique définitif d’une décennie plus tôt, a fait un retour dans les charts avec le «You Can Do Magic» convenablement mélodique.

Le dernier mot revient à Michael McDonald, le co-fondateur involontaire du yacht rock sound. Lorsque la série de faux documentaires susmentionnée était au sommet de sa popularité, on lui a demandé s’il avait déjà possédé un yacht et a répondu (peut-être de manière décevante) par la négative. Mais, a-t-il ajouté, “Je pensais que Yacht Rock était hilarant. Et étrangement, vous savez, ces choses ont toujours une part de vérité.

« C’est un peu comme quand tu reçois une lettre d’un harceleur qui ne t’a jamais rencontré. Ils ont en quelque sorte touché quelque chose, et vous devez admettre qu’ils sont assez intuitifs.

Écoutez la liste de lecture Soft Rock Forever pour découvrir d'autres classiques du yacht rock.