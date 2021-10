Yadhira Carrillo, ancienne animatrice de Hoy est « disparue »

Ex-animateur de Hoy disparu ?Ils la rapportent à Inés « N » | PA

L’ancien hôte du programme Hoy, Yadhira Carrillo elle a soulevé des inquiétudes et des spéculations après n’avoir pas été vue par les médias en public pendant plus de trois semaines.

Les rumeurs et l’inquiétude ne se sont pas fait attendre, car depuis plus de deux ans son mari Juan Collado a été arrêtée, Yadhira Carrillo a toujours été vue semaine après semaine rendre visite et apporter de la nourriture à son mari à la prison d’Oriente, où les médias en profitent pour la saluer et l’interviewer, elle parle toujours de sa situation difficile.

Mais maintenant, la nouvelle est différente, que l’ancienne actrice de telenovela sur Televisa « a disparu », car elle n’a pas été vue rendre visite à l’avocat en prison ou dans un autre endroit ou sur les réseaux sociaux, ce qui est très suspect.

Même pas la nouvelle du départ de son neveu Saúl Carillo Manríquez il y a quelques jours après une grave mésaventure avec un train a fait apparaître Yadhira sur les réseaux sociaux ou les médias pour exprimer ses sentiments et celui de sa famille en ces temps difficiles.

Pendant ce temps, Daniel Quiroz de Arguende TV a une théorie, car il assure que certaines enquêtes ont révélé ce qui pourrait être la cause de la « disparition » de Yadhira Carrillo, puisque soi-disant, certains documents la lieraient étroitement avec Inés « N » et Galilée Montijo dans des entreprises qui mettent en difficulté l’ancien chauffeur de Ventaneando.

Le journaliste a commenté que les noms des femmes célèbres apparaissent directement dans ces documents et non ceux de leurs maris, afin que la justice aille directement entre elles et Gali et Yadhira seraient également en difficulté, pas seulement Inés.

L’amitié étroite entre la Galilée n’est un secret pour personne, Yadhira Carrillo et Inés et en fait les réseaux sociaux ont été témoins de voyages luxueux et d’un style de vie unique parmi ces femmes belles et célèbres.

Cependant, et malgré les rumeurs, celle qui s’est présentée est l’hôte de Hoy, Galilea Montijo, qui assure qu’elle montre toujours son visage à travers vents et marées et qu’elle ne s’enfuira pas comme on dit qu’elle n’a rien à cacher.

Les rumeurs indiquent que Gali et son mari pourraient quitter le Mexique très bientôt, ceci pour éviter les conséquences d’une éventuelle enquête à leur encontre et s’est intensifiée après qu’il a été annoncé que l’animatrice et actrice demanderait à Televisa et Hoy l’autorisation de quitter le Le reste de la année.

Par la suite, la démission de Fernando Reina Iglesias de ses fonctions publiques a été annoncée, arguant des problèmes de santé de sa femme à la suite de Covid-19 ; tandis que Galilea commente qu’il va opter pour un autre poste public.