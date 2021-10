Yadhira Carrillo disparue, divorce de Juan Collado ?

Yadhira Carrillo a disparu, malade, divorcée ? | Instagram

Est-elle malade ? En plein divorce ? Les followers de Yadhira Carrillo et les médias ont spéculé sur ce qui pourrait se passer avec l’actrice de 49 ans, ceci après qu’elle ait disparu des yeux du public depuis plus de trois semaines.

Après que Yadhira Carrillo n’ait pas été vue dans la prison d’Oriente où elle avait été capturée chaque semaine depuis l’arrestation de son mari Juan Collado il y a plus de deux ans, les rumeurs sur ce qui pourrait se passer avec l’actrice et femme d’affaires n’ont pas attendu.

La rumeur la plus forte indique que Yadhira Carrillo pourrait se protéger, car ils assurent, pourrait avoir quelque chose à voir avec les entreprises qui maintiennent actuellement Inés « N » et son mari hors du pays. Selon Arguende TV, il y a des documents qui ne tardent pas à sortir dans lesquels il est dit qu’il y avait des entreprises entre Yadhira Carrillo, Galilea Montijo et Inés ; étant ceux qui signent et non leurs maris et que ces documents pourraient les compromettre.

Cela peut vous intéresser: Galilea Montijo parle très choquée de Yadhira Carrillo

Sur cette base, il est dit que Carrillo éviterait d’être interrogé par les médias sur cette situation et même qu’il chercherait un moyen de se protéger de la possibilité d’une enquête à son encontre.

En revanche, certains s’inquiètent pour la santé de la belle actrice, puisqu’avant qu’elle ne cesse d’être vue, elle a confié qu’elle souffrait de dépression et que le stress et l’angoisse avaient déclenché le syndrome de Ménnière.

Cependant, celui qui a pu réfuter certaines spéculations était le journaliste Gustavo Adolfo Infante, qui a partagé à la télévision qu’avant la disparition de Yadhira Carrillo, il a commencé à la contacter et à l’interroger sur ce qui se passait.

Yadhira a répondu à Gustavo Adolfo et a indiqué qu’elle était dévastée par une situation familiale, mais le journaliste a partagé qu’il ne pouvait pas dire de quoi il s’agissait par respect pour le célèbre ; cependant, il a parlé de Juan Collado.

Le journaliste a affirmé avoir interrogé Yadhira pour savoir s’il était en train de divorcer de l’avocat et de l’ancienne Lety Calderón, comme certains médias l’ont mentionné, ce qu’il a catégoriquement nié.

Infante assure que Carrillo lui a dit que Juan Collado a plus que jamais besoin d’elle, qu’il ne le quittera jamais car il est l’homme de sa vie et son grand amour. L’actrice a partagé que cela avait sûrement été dit parce qu’elle n’avait pas été capturée en prison, mais a laissé entendre qu’elle était venue; Cependant, ce qu’il a cessé de faire, c’est de donner des interviews.