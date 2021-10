Yadhira Carrillo est en deuil, Galilea Montijo lui adresse un message de force

« Les nouvelles de Yadhira Carrillo et son neveu, quelle tristesse, je t’aime ! Galilée, lors de la reprise d’un post du compte de l’internaute La Comadrita dans lequel il est possible de lire : « Le neveu de l’actrice décède à Aguascalientes Yadhira Carrillo. Saul Carrillo 39 ans; il a été percuté et emporté par le train. »

Selon l’utilisatrice, l’accident était dû à une distraction momentanée qu’elle avait Saül: « Les personnes proches de l’endroit commentent que le garçon était sur son téléphone portable, et n’ont pas remarqué que le train approchait. » Jusqu’à présent, l’information a été traitée de manière discrétionnaire, puisque l’actrice ne s’est pas exprimée.

Le neveu de l’actrice Yadhira Carrillo décède à Aguascalientes. Saúl Carrillo, 36 ans, a été heurté et traîné par le train, des personnes proches de l’endroit commentent que le garçon était sur son téléphone portable et n’a pas remarqué que le train approchait. pic.twitter.com/eQTtNmOfr1 – 𝐂𝐎𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐓𝐀 (@ LaComadritaOf2) 25 octobre 2021

Malgré le silence de Joue, ses fans ont exprimé, à travers ses posts, tout leur soutien pour cette période difficile qu’il vit aux côtés de sa famille. Dans une photographie publiée sur Internet, on peut en déduire que Saül Il était mari et père de famille ; Il laisse dans le deuil sa compagne et ses deux filles.

Ce dimanche, la famille du neveu de Yadhira célébré une messe en son honneur, cela a été appris grâce à une publication réalisée en ton sépia, avec la photo de Joue et un bébé dans les bras, dans la partie supérieure au centre, dans lequel on peut voir le message : « Discours biblique. Saul Carrillo Manríquez 1982 – 2021 « .