Yadier Molina et Daniel Ponce de León se disputent dans la grotte

Les joueurs de la Cardinaux de San Luis, Yadier Molina et Daniel Ponce de León, ils discutent de manière chauffée dans le pirogue lors du match de mardi contre les Mets de New York lors de la saison 2021 de Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors du match Cardinals contre Mets au Citi Field, le lanceur Daniel Ponce de León et le receveur Yadier Molina ont eu une conversation animée, ceci après avoir terminé une manche et être en désaccord les uns avec les autres, ce qui a conduit à une discussion qui a mis l’accent sur le jour de ce jour dans la campagne 2021 de la Major League Baseball.

Ponce de León et le vétéran Molina semblaient avoir eu un désaccord sur le terrain de jeu et la conversation s’est enflammée au point que les membres des Cardinals ont dû séparer les deux dans l’abri, quelque chose d’extrêmement frappant entre coéquipiers et que heureusement il a fait pas arriver aux majors dans la journée de ce mardi.

Ici la vidéo :

Si vous voulez répondre à un vétéran comme celui-là, vous devez prendre la route, mon pote, tout de suite, CHAQUE PARTIE COMPTE !!

D’après ce qu’on peut en déduire, aucun d’eux n’a pris dans le bon sens les propos qui ont été prononcés et se sont très chaleureusement affrontés dans l’antre des Cardinaux, ayant même dû intervenir une partie des coéquipiers et du staff technique. De plus, il est bon de dire que cela vient après que le lanceur a marché trois fois de suite contre l’offensive des Mets.

Cette discussion peut laisser des indications que Molina et De León n’ont pas la meilleure chimie lorsqu’il s’agit d’assembler des tambours et d’autre part, ce lanceur doit garder à l’esprit et ne pas se tromper avec l’un des meilleurs masques de la Major League baseball, qu’il va et a montré ici qu’il a un caractère assez explosif.

Cela a-t-il affecté le match des Cardinals ?

Heureusement non. Depuis que les Cardinals ont battu les Mets 7-6 et que le Portoricain est allé 4-1 avec un coup sûr et a marqué. Tandis que le lanceur a accordé un point mérité et accordé trois buts sur balles, ce qui a donné lieu à la discussion.