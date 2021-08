Yadier Molina rattrape le receveur historique Gabby Hartnett dans les majeures

Le receveur portoricain Yadier Molina, continue de faire des choses mémorables dans sa carrière et ce mercredi il a égalé en double un légendaire et membre du Hall of Fame de la Ligue majeure de baseball – MLB, il s’agit de Gabby Hartnett.

A travers le jeu Cardinals vs Pirates, Yadier Molina frapper un double, qui a servi à égaliser une marque entre les récepteurs de Gabby Hartnett, qui a joué un rôle de premier plan à ce poste pendant des années dans le Grandes ligues.

En sixième manche, Molina a réussi un doublé de Cody Ponce et a réussi 396 coups sûrs à deux buts en carrière dans le MLB, égal à la même quantité de Hartnett à la cinquième place parmi les receveurs de tous les temps dans le chapiteau.

Voici le rapport :

Un doublé historique à plus d’un titre pour Yadier Molina : – No. 396 dans sa carrière, à égalité au 5e rang de tous les temps en MLB parmi les receveurs

– C’était son premier depuis le 28 juin (27 matchs) #STLFLY – Lucas Smith (@ljfastball) 12 août 2021

Gabby Hartnett, qui a joué de 1922 à 1941 dans le MLB, il a connecté ses 396 doubles sur un total de 1990. Alors que, Yadier Molina il a atteint ce nombre en 8145 matchs joués, tous avec l’organisation des Cardinals de St. Louis.

Molina a sans aucun doute une carrière digne du Hall of Fame et restera dans l’histoire de la Grandes ligues comme l’un des récepteurs et des numéros les plus performants, alors regardez-le rattraper des légendes comme Hartnett pas étonnant.

Yadier Molina Au cours de sa carrière, il a réussi 2 080 coups sûrs, 168 circuits, 978 points produits et une moyenne de 0,280 dans la MLB.