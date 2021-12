Yadir Drake offre un cadeau de Noël à Juan Carlos El Haper Gamboa

Le mec cubain drake de Yadir Cela donne un jeter Cadeau de Noël à Juan Carlos Le Haper Gambole mettre en dehors dans le domicile dans le match 1 de la série éliminatoire entre Yaquis et Algodoneros de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP).

Charros de Jalisco frappe trois circuits en une manche à Águilas de Mexicali Les renforts arrivent à Naranjeros de Hermsillo : Isaac Paredes et Isaías Tejeda Live : Tomateros de Culiacán Vs. Mayos de Navojoa playoffs Liga ARCO Live : Yaquis de Ciudad Obregón de Guasaveros Vs. Algodoneros playoffs Liga ARCO Live : Sultanes de Monterrey Vs. Naranjeros de Hermosillo Playoffs Liga ARCO Live : Águilas de Mexicali Vs. Charros de Jalisco playoffs Liga ARCO Playoffs Liga ARCO : Águilas de Mexicali Vs. Charros de Jalisco, le plus de séries Niveau ARCO League Playoffs : Yaquis de Ciudad Obregón visite Algodoneros de Guasave ARCO League Playoffs: Sultans of Monterrey et Naranjeros of Hermosillo se rencontrent à nouveau ARCO League Playoffs: Le double champion Tomateros de Culiacán Vs. Le leader Mayos de Navojoa Tout ce que vous devez savoir sur les playoffs du ARCO Ligue mexicaine du Pacifique

Vidéo

EN DEHORS! #PlayToWin #LaMPXSKY #SKYSportsMX #LigaARCO pic.twitter.com/HPsnvczqcq – Algodoneros de Guasave (@AlgodonerosGsv) 26 décembre 2021

vous pouvez voter pour le Temple de la renommée El Fildeo

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Suivez-nous sur Google News Telegram Ou Instagram Ou venez parler du beige dans notre groupe WhatsApp Toutes les actualités, les rumeurs et les meilleurs matchs de la Major League