Yael, la femme de Scooter Braun, répond à sa demande de divorce

Cinq mois après Scooter braun a demandé le divorce, Yael Cohen Braun a officiellement soumis ses propres conditions au tribunal.

D’après les documents obtenus par E! News le lundi 6 décembre, la cofondatrice de F – k Cancer demande à Scooter de payer une pension alimentaire pour époux et ses honoraires d’avocat. Elle demande également la garde légale et physique conjointe de leurs trois enfants, Jagger, 6, Lévi, 5 et Cerf, 3.

Les documents judiciaires, que Yael a déposés à Los Angeles le 3 décembre, citaient des « différences irréconciliables » comme raison de sa séparation avec Scooter. Le directeur musical, qui a demandé le divorce de Yael quelques jours seulement après avoir célébré son septième anniversaire, a soumis des demandes similaires en juillet.

À l’époque, Scooter a non seulement accepté de payer une pension alimentaire à Yael, mais il a également demandé la garde partagée de leurs enfants, selon TMZ, qui a cité ses documents judiciaires.

De plus, une source a dit à E! News que le couple avait également conclu un accord prénuptial.