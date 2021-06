Yafan Wang parvient à s’imposer lors du tour de qualification face à la joueuse de tennis Jana Fett

in

23/06/2021

Le 24/06/2021 à 01:01 CEST

Yafan Wang, la Chine, numéro 123 de la WTA, a rempli les pronostics en remportant le précédent tour de qualification de Wimbledon en une heure et cinquante-deux minutes par 7 (7) -6 (3) et 6-3 au croate Jana Fett, numéro 201 de la WTA. Après ce résultat, on verra le joueur au prochain tour de Wimbledon.

Les données du match montrent que Wang a réussi à briser le service de son rival 3 fois, a atteint une efficacité de 69 % au premier service, a commis une double faute et a pris 64 % des points de service. Quant à la joueuse croate, elle a réussi à casser une fois le service de son adversaire, a atteint 62% d’efficacité, a commis 6 doubles fautes et a remporté 58% de ses points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour participer au tournoi officiel avec le reste des candidats. 128 joueurs participent à cette étape spécifique. Il se déroule également du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.