Yahir et María José rejoignent l’initiative #VacúnateMéxico

Pourquoi avez-vous voulu rejoindre cette initiative ?

Maria Jose: Je crois vraiment qu’il est très important de faire prendre conscience à toute la communauté mexicaine que la médecine est très avancée pour le contrôle de certaines maladies, certains virus et bactéries. Il est important que nous soyons bien informés, avec les bonnes personnes et que nous ignorions les personnes malveillantes et c’est pourquoi j’ai voulu rejoindre cette initiative, car des informations précises sont ce qui compte vraiment dans cette campagne.

Yahir: J’ai voulu rejoindre car il faut absolument qu’on soit plus vaccinés, les gens qui peuvent sortir sans prendre autant de risques pour qu’on puisse réactiver tout ce qu’on cherche : être à cent pour cent dans les salles, pour pouvoir faire des spectacles, pouvoir revenir non seulement à cela mais à d’autres métiers qui ont été tellement abîmés par tout cela et, bien sûr, prendre bien plus soin de nous.

En quoi consiste votre participation ?

MJ: En fait, je suis une voix de plus du peuple. Je suis la voix de nombreux Mexicains qui ont beaucoup de doutes sur cette pandémie. Tout s’est passé si vite et les informations circulent si vite d’un côté à l’autre qu’elles nous échappent souvent. Alors, face à ces doutes, nous avons décidé qu’il fasse partie de cette voix du peuple et des préoccupations du peuple afin que les experts puissent y répondre.

ET: En posant des questions aux médecins. Ce sont les questions les plus courantes, celles que nous nous posons tous le plus. On essaie d’avoir une réponse de deux médecins qui sont super spécialisés dans ce sujet et qui nous donnent des réponses simples, larges et concrètes sur le pour et le contre des vaccins, qu’il n’y a pas de contre, ce sont de purs pour, vraiment, mais c’est ce que beaucoup d’entre nous pensent. Il s’agit donc de clarifier tous ces doutes.

Pourquoi est-il si important pour les Mexicains de prendre conscience de l’importance de se faire vacciner ?

MJ: En tant que parents, moi du moins, je veux faire tout mon possible pour m’assurer que ma fille est en bonne santé et protégée des maladies évitables. Les maladies que les vaccins préviennent précisément peuvent être dangereuses, voire mortelles, notamment chez les enfants ou les bébés encore très jeunes et qui n’ont pas fabriqué leurs anticorps. Je crois que la vaccination est l’un des meilleurs moyens de nous protéger contre les maladies qui pourraient nuire non seulement à nous, mais à la communauté dans son ensemble.

ET: C’est d’abord important pour la santé ; aussi parce qu’il est important que nous prenions absolument soin de nous-mêmes. Cela a été un problème très grave et j’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup de doutes concernant les vaccins : que si l’un est meilleur que l’autre, ils peuvent nous tuer. Une des questions posées si cela pouvait donner l’autisme. Il est important de dissiper ces doutes car, bien entendu, la santé passe avant tout. De plus, nous devons retourner à nos emplois, réactiver l’économie et nous réactiver en tant que société. C’est pourquoi c’est important.

Yahir. (Avec l’aimable autorisation de Seitrack.)

Que pouvez-vous dire aux personnes qui hésitent encore ou non à se faire vacciner ?

MJ: Si vous ne vous faites pas vacciner, non seulement vous pouvez être infecté, mais vous pouvez également transmettre des maladies infectieuses mortelles à votre peuple. Je pense que c’est l’une des menaces sérieuses pour la santé mondiale, ce rejet du vaccin.

ET: L’important est de penser à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Que l’information soit fiable, qu’elle provienne de personnes qui ont étudié et sont préparées sur cette question. Dans cette initiative que nous menons, tous les doutes sont répondus par des gens qui sont super préparés et qui ont de nombreuses études dans tout cela. Et ces gens invitent les gens à se faire vacciner. Je pense qu’il est important qu’on garde un œil dessus, coco, qu’on soit intelligent et qu’on le fasse pour nous et pour nos familles.

Pourquoi avez-vous décidé de vous faire vacciner ?

MJ: J’ai décidé de me faire vacciner non seulement pour moi mais pour ma famille, pour les gens que j’aime, pour ma fille, pour l’économie de mon pays, pour mon travail, pour les personnes qui travaillent avec moi et pour moi. Je pense que c’est une responsabilité sociale de le faire. Si les autorités croient que cela fonctionne et que cela peut empêcher la mort non seulement de vous, mais de vos proches, c’est pourquoi je le fais. Et pas seulement pour cette raison j’ai mis le Covid ; J’ai également été vacciné contre différentes maladies.

ET: Parce que je croyais. Je pensais que j’allais bien, j’avais confiance que tout irait bien, que j’allais être en bonne santé, que j’allais avoir moins de risques de l’attraper et d’infecter ma famille.