Yahir revient aux feuilletons dans un plan romantique – El Sol de México

Yahir revient sur le plateau de tournage pour faire une apparition spéciale dans le roman de Televisa La desalmada. Après sa participation à Mon mari a une famille, l’acteur revient à des rôles dramatiques partageant maintenant un casting avec Livia Brito.

«Mon personnage est le premier amour de Brito. Elle n’a pas de famille, elle vit pour elle-même et pour sa famille. C’est un éleveur noble et honnête et il a un amour magnifique, pur et blanc », a déclaré le chanteur lors d’une conférence de presse.

Produit par José Alberto El Güero Castro, La Desalmada est l’une des plus grandes productions de Televisa ces dernières années avec une distribution composée de José Ron, Marjorie de Souza, Eduardo Santamarina, Marlene Favela, Sergio Basañez et Ana Martin, entre autres. “Je suis content car il y a un super casting et il sortira bientôt aux Etats-Unis”, a-t-il déclaré.

Son retour sur le plateau coïncide avec les préparatifs qu’il entreprend actuellement pour sortir ce qui sera son huitième album studio. Yahir a déclaré que depuis février 2019, il travaille sur cet album qui en raison de la pandémie a été reporté et qu’il verra enfin le jour avant la fin de l’année.

«Dans environ un mois, nous sortirons un single. Nous avons un travail qui pour moi est le plus fort de ma vie. Et cette chanson est la plus impressionnante, celle avec les paroles, la musique, la production, toute la dynamique, le punch puissant, tout ce que je recherche dans une chanson », a-t-il déclaré.

Pour le nouvel album, Yahir pariera sur un son plus classique qui rappellera ses débuts d’artiste: «Nous recherchons un rock italien, rock-pop roll très intéressant. Et cette première chanson a beaucoup de choses à ce sujet: un solo de guitare, beaucoup de cordes, c’est dramatique. On pourrait appeler ça une ballade pop rock ».

Sur ce nouveau matériau, Yahir a travaillé en étroite collaboration avec Chucho Rivas en tant que compositeur. Qui il a rencontré lorsqu’il était juge dans la dixième édition de La Academia, une émission de téléréalité dont il est également diplômé en 2002.

«C’était un gamin quand il était là-bas. J’étais son parrain dans cette Académie et depuis qu’il était enfant, il a fait preuve de beaucoup de talent, et il le peaufine, grandit toujours, il a une sensibilité particulière et c’est un compositeur que j’admire beaucoup. Et au milieu de tant d’urbain, il a cette essence de ballades et de ces chansons ».

Ce sera avec Chucho Rivas avec qui Yahir propose son premier live show après 15 mois d’absence. Demain, il offrira un auto-concert à l’Autódromo Hermanos Rodríguez, où il fera le tour de sa discographie et revisitera son public.

«Nous avons la chance de vivre ce retour aux théâtres et aux concerts. C’est une lumière sur le chemin, quelque chose de très important pour nous en musique, nous nous sommes arrêtés et cela nous a donné beaucoup de temps pour nous inspirer, élaborer et produire des choses ».

En plus de ces projets, Yahir continue d’offrir des performances dans le cadre du casting de Hoy no melero, qui après des mois de détention est revenu sur le panneau d’affichage du Centro Cultural Teatro II.